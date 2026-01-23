Etcheverry batalló, pero no pudo con Bublik en el Abierto de Australia

El argentino Tomás Etcheverry cerró una muy buena participación en el primer Grand Slam del año en Australia.

El argentino Tomás Etcheverry se despidió del Abierto de Australia, luego de su derrota en la tercera ronda ante el talentoso kazajo Aleksandr Bublik (10°) en sets corridos.

Bublik, quien aspira a dar pelea y llegar hasta las instancias finales en el primer Grand Slam del año, se impuso por 7-6(4), 7-6(5) y 6-4, luego de 2 horas y 37 minutos de juego.

Pese a la derrota, Etcheverry, que ocupa el puesto número 62 del ranking, jugó en un altísimo nivel y pudo mantener todos sus turnos de saque para forzar el tie-break en los dos primeros parciales, aunque en dichas “muertes súbitas” el kazajo hizo pesar toda su jerarquía para que la moneda cayera a su favor.

Ya en el tercer set Bublik consiguió un rápido quiebre en el primer game que fue definitivo, debido a que luego le alcanzó con mantener todos sus turnos de saque para finalmente quedarse con la victoria.

Bublik, de 28 años y que atraviesa el mejor momento de su carrera, tuvo un excelente inicio de temporada en el que se quedó con el título en el ATP 250 de Hong Kong, que además le permitió cumplir con el objetivo de meterse en el top 10 del ranking ATP.

Lo que se le viene a Etcheverry en Australia

En la siguiente ronda tendrá una prueba muy interesante ante el australiano Alex de Miñaur (6°), quien viene de superar en sets corridos al estadounidense Frances Tiafoe (29°).

Esta buena participación en el Abierto de Australia le permitirá a Etcheverry subir hasta el puesto número 53 del escalafón mundial.