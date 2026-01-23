Uno Santa Fe | Ovación | Etcheverry

Etcheverry batalló, pero no pudo con Bublik en el Abierto de Australia

El argentino Tomás Etcheverry cerró una muy buena participación en el primer Grand Slam del año en Australia.

Ovación

Por Ovación

23 de enero 2026 · 11:45hs
Etcheverry batalló, pero no pudo con Bublik en el Abierto de Australia

El argentino Tomás Etcheverry se despidió del Abierto de Australia, luego de su derrota en la tercera ronda ante el talentoso kazajo Aleksandr Bublik (10°) en sets corridos.

Bublik, quien aspira a dar pelea y llegar hasta las instancias finales en el primer Grand Slam del año, se impuso por 7-6(4), 7-6(5) y 6-4, luego de 2 horas y 37 minutos de juego.

Pese a la derrota, Etcheverry, que ocupa el puesto número 62 del ranking, jugó en un altísimo nivel y pudo mantener todos sus turnos de saque para forzar el tie-break en los dos primeros parciales, aunque en dichas “muertes súbitas” el kazajo hizo pesar toda su jerarquía para que la moneda cayera a su favor.

Ya en el tercer set Bublik consiguió un rápido quiebre en el primer game que fue definitivo, debido a que luego le alcanzó con mantener todos sus turnos de saque para finalmente quedarse con la victoria.

Bublik, de 28 años y que atraviesa el mejor momento de su carrera, tuvo un excelente inicio de temporada en el que se quedó con el título en el ATP 250 de Hong Kong, que además le permitió cumplir con el objetivo de meterse en el top 10 del ranking ATP.

Lo que se le viene a Etcheverry en Australia

En la siguiente ronda tendrá una prueba muy interesante ante el australiano Alex de Miñaur (6°), quien viene de superar en sets corridos al estadounidense Frances Tiafoe (29°).

Esta buena participación en el Abierto de Australia le permitirá a Etcheverry subir hasta el puesto número 53 del escalafón mundial.

Etcheverry Australia Bublik
Noticias relacionadas
mercado de pases: boca reactiva gestiones por ascacibar y presiona a estudiantes por el volante clave

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

alcaraz sigue firme en la busqueda de su primer abierto de australia

Alcaraz sigue firme en la búsqueda de su primer Abierto de Australia

regatas recibe al sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de seleccion

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

El piloto santafesino Lucas Canteli competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show.

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Lo último

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Último Momento
Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Alcaraz sigue firme en la búsqueda de su primer Abierto de Australia

Alcaraz sigue firme en la búsqueda de su primer Abierto de Australia

Ovación
Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"