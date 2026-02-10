Etcheverry debutó con autoridad y ya está en octavos del Argentina Open

Tomás Etcheverry le ganó al italiano Andrea Pellegrino por 6-3 y 6-4 y se metió en los octavos de final del Argentina Open.

Tomás Etcheverry comenzó con el pie derecho su participación en el ATP 250 de Buenos Aires y confirmó su buen momento. El tenista argentino venció en sets corridos al italiano Andrea Pellegrino y se metió en los octavos de final del certamen que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El platense, ubicado en el puesto 54 del ranking ATP , se impuso por 6-3 y 6-4 en aproximadamente una hora y 39 minutos de juego , mostrando solidez desde el inicio. Etcheverry arrancó con autoridad, se puso rápidamente 3-0 en el primer set y manejó el desarrollo del partido sin mayores sobresaltos.

Con un quiebre en el segundo game y manteniendo todos sus turnos de saque, el argentino cerró la manga inicial por 6-3, marcando diferencias claras en el ritmo y la intensidad del encuentro.

Jerarquía y control en el segundo set

Lejos de bajar la intensidad, Etcheverry volvió a imponer su jerarquía en el segundo parcial. Un nuevo quiebre en el quinto juego le permitió tomar ventaja y apagar las ilusiones del italiano de estirar el partido a un tercer set. Con dos break points aprovechados y siete aces, el argentino selló el triunfo por 6-4 y aseguró su lugar entre los 16 mejores del torneo.

El próximo rival y otros argentinos

En los octavos de final, Etcheverry espera por el ganador del duelo entre Román Andrés Burruchaga y el serbio Laslo Djere, en un cruce que promete exigencia.

En cuanto a los otros representantes nacionales, Lautaro Midón (229°), quien había superado la clasificación y disputó su primer cuadro principal de ATP Tour, cayó ante el español Pedro Martínez (94°) por 6-4 y 6-1. Por su parte, Alex Barrena (180°) dio pelea pero terminó perdiendo frente al checo Vit Kopriva (95°) por 6-4, 3-6 y 6-4.

La sorpresa de la jornada en el Argentina Open

La nota destacada del día la dio el boliviano Hugo Dellien (167°), quien sorprendió al vencer con claridad al bosnio Damir Dzumhur (62°) por 6-4 y 6-1, metiéndose también en la siguiente ronda del torneo porteño.