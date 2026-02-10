Etcheverry debutó con autoridad y ya está en octavos del Argentina Open

Uno Santa Fe | Ovación | Etcheverry

Tomás Etcheverry le ganó al italiano Andrea Pellegrino por 6-3 y 6-4 y se metió en los octavos de final del Argentina Open.

10 de febrero 2026 · 07:20hs
Tomás Etcheverry comenzó con el pie derecho su participación en el ATP 250 de Buenos Aires y confirmó su buen momento. El tenista argentino venció en sets corridos al italiano Andrea Pellegrino y se metió en los octavos de final del certamen que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Triunfo sólido de Etcheverry ante Pellegrino

El platense, ubicado en el puesto 54 del ranking ATP, se impuso por 6-3 y 6-4 en aproximadamente una hora y 39 minutos de juego, mostrando solidez desde el inicio. Etcheverry arrancó con autoridad, se puso rápidamente 3-0 en el primer set y manejó el desarrollo del partido sin mayores sobresaltos.

Con un quiebre en el segundo game y manteniendo todos sus turnos de saque, el argentino cerró la manga inicial por 6-3, marcando diferencias claras en el ritmo y la intensidad del encuentro.

Jerarquía y control en el segundo set

Lejos de bajar la intensidad, Etcheverry volvió a imponer su jerarquía en el segundo parcial. Un nuevo quiebre en el quinto juego le permitió tomar ventaja y apagar las ilusiones del italiano de estirar el partido a un tercer set. Con dos break points aprovechados y siete aces, el argentino selló el triunfo por 6-4 y aseguró su lugar entre los 16 mejores del torneo.

El próximo rival y otros argentinos

En los octavos de final, Etcheverry espera por el ganador del duelo entre Román Andrés Burruchaga y el serbio Laslo Djere, en un cruce que promete exigencia.

En cuanto a los otros representantes nacionales, Lautaro Midón (229°), quien había superado la clasificación y disputó su primer cuadro principal de ATP Tour, cayó ante el español Pedro Martínez (94°) por 6-4 y 6-1. Por su parte, Alex Barrena (180°) dio pelea pero terminó perdiendo frente al checo Vit Kopriva (95°) por 6-4, 3-6 y 6-4.

La sorpresa de la jornada en el Argentina Open

La nota destacada del día la dio el boliviano Hugo Dellien (167°), quien sorprendió al vencer con claridad al bosnio Damir Dzumhur (62°) por 6-4 y 6-1, metiéndose también en la siguiente ronda del torneo porteño.

