Regatas de Santa Fe sacó boleto a cuartos de final en San Juan

10 de febrero 2026 · 08:40hs
fotos gentileza Ingrid Kreff.

Regatas de Santa Fe logró clasificar a cuartos de final de la Liga Federal.

Se disputaron los octavos de final de la Liga Federal de vóley femenina que cuenta con la organización de Federación Sanjuanina de Vóleibol, y fiscalización de Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), y que se desarrolla en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y estadio Aldo Cantoni de la provincia de San Juan. Regatas de Santa Fe ganó su compromiso de octavos de final frente a Unión de San Guillermo y continúa en competencia.

Regatas avanzó a cuartos de final en San Juan

El elenco femenino de Regatas de Santa Fe, superó a Unión de San Guillermo en el arranque de los play offs y se instaló en cuartos de final. En la cancha 2 del Velódromo Vicente Alejo Chancay, la escuadra lagunera superó a Unión de San Guillermo por 3 a 1 bajo los arbitrajes de María Emilia Maturano y Yesica Sotelo.

La chicas conducidas por Florencia Delfino superaron a otro representante de la Federación Santafesina de Vóleibol con parciales de 25-18, 19-25, 25-21 y 25-19. Este triunfo le permite a la escuadra Verde y Oro clasificar a los cuartos de final en donde deberá medirse con la Universidad Nacional de San Juan a partir de las 19.30 en la cancha 3 del Velódromo.

Un tropezón no fue caída, ya que si bien había perdido el último partido de la fase de grupos, y lograron el pasaje a la ronda campeonato, Regatas de Santa Fe se recompuso, jugó un exigente partido frente a la escuadra del departamento San Cristóbal, y consiguió sacar boleto a la siguiente instancia del certamen que es el tercer nivel del vóleibol nacional.

Las chicas santafesinas cerraron el partido con autoridad y se aseguró el pasaje a la siguiente ronda. Fue un 3 a 1 trabajado, inteligente y merecido para este grupo que viene haciendo un torneo impecable. Las chicas demostraron estar muy felices, muy fuertes y en cuartos de final, estando intacto el objetivo de lograr la plaza al segundo estamento del vóley nacional.

Regatas de Santa Fe formó con Milagros Mecoli, Ailen Sorba, Candela Gancedo, Paulina Sarah Muller, Carolina Soledad Wetzel, María Laura Kiener, Agustina Marotte, Malena Sorba, Indra Rizzi, Trinidad Roubineau, Lucía Giménez, Cecilia Soledad Vicino (capitán) y Catalina Bellone. Entrenadora: Florencia Delfino.

image
Tras superar a Uni&oacute;n de San Guillermo, ahora jugar&aacute; con la Universidad Nacional de San Juan.

Tras superar a Unión de San Guillermo, ahora jugará con la Universidad Nacional de San Juan.

Unión de San Guillermo alistó a: Fiorella Nicola, Malena Aranda, Samira Lorenzatti, Inés Nota, Aylén Xiomara Tacca, Milagros Zanichellis, Ariana Rocío Figueroa, Catalina Bianca Vélez, Andrea Candela Sterren, Valentina Villarreal, Sofía Antonela Barrios (capitán) y Amparo Martina. Entrenador: Santiago Tomás Magra.

En los otros cotejos de octavos de final Círculo Policial superó a Ausonia de San Juan 3 a 0, Liniers de Bahía Blanca a Once Unidos 3 a 1, Gremio Vóley a Sportivo Manantial de Tucumán 3 a 0, UPCN a Pellegrini Vóley por 3 a 0, Citta de Villa Constitución a Unión de Amigas por el vóley 3 a 0, El Tala a Hispano de San Juan 3 a 0, y Universidad de San Juan a Obras de San Juan 3 a 1.

En cuartos de final se cruzarán, a las 17.30, El Tala con Liniers en el Aldo Cantoni, y Gremio Vóley con UPCN de San Juan en el Velódromo. A las 19.30, Citta de Villa Constitución lo hará con Círculo Policial en el Aldo Cantoni, y la Universidad de San Juan con Regatas de Santa Fe en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Regatas San Juan cuartos de final
