Alex Barrena cayó ante Vit Kopriva y se despidió del Argentina Open

El argentino fue derrotado por 6-4, 3-6 y 6-4 en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires y le dijo adiós al certamen argentino.

10 de febrero 2026 · 07:02hs
El tenista argentino Alex Barrena, top 180 del ranking mundial, cayó derrotado en tres sets ante el checo Vit Kopriva (95°) en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires y se despidió del campeonato.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el europeo se quedó con el triunfo por 6-4, 3-6 y 6-4 en dos horas y veintiocho minutos de juego, aproximadamente, en un duelo llevado a cabo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El cierre de la jornada con la despedida de Alex Barrena del Argentina Open

El cierre de la jornada lo marcó el cruce entre el argentino Barrena y el checo Kopriva, donde el albiceleste batalló hasta el final en un reñido encuentro, pero no tuvo éxito para avanzar a la siguiente instancia del certamen argentino.

El número 180 del ranking ATP comenzó abajo en el partido luego de ceder un servicio durante el primer asalto, pero logró reponerse en el segundo para llevar el duelo al tercer y definitorio set.

Allí, el europeo fue preciso en los momentos decisivos y terminó por vencer la defensa de Barrena para dejarlo en la primera ronda del Argentina Open.

