Alan Crenz peleará por el título en Buenos Aires

El santafesino Alan el Rusito Crenz buscará el título latino superligero FIB el sábado 14 en el estadio de la Federación Argentina de Box en Capital Federal

El representante del Club Atlético Colón, Alan David Crenz, vuelve a ser protagonista de una velada de boxeo. Tras haber realizado tres combates el año pasado, con dos triunfos y una derrota, el Rusito, se presentará el próximo sábado 14 de febrero en el estadio de la FAB en Buenos Aires. Será parte de la pelea central del programa la Leyenda Continúa que organiza OR Promotions.

Se inicia una nueva temporada en la Leyenda Continúa y un púgil sabalero será el protagonista. l próximo sábado 14 de febrero, el Estadio FAB recibirá el primer evento del año de LLC. El mismo podrá disfrutarse en la pantalla de TyC Sports, en vivo, a partir de las 22 horas.

En el combate estelar de la noche, el noqueador santafesino de Santo Tomé, Alan "El Rusito" Crenz (16-2-0, 15 KO), tendrá la chance de buscar el título latino superligero FIB, que se encuentra vacante. Luego de una gran actuación en el Torneo Grand Prix del CMB, el ex campeón mundial juvenil intentará ubicarse en el ranking mundial con el objetivo de tener una chance internacional.

El púgil santafesino de 25 años, entrenado por Carlos Lemos en el gimnasio del Club Atlético Colón, viene de imponerse a por la vía rápida en el Club Atlético Fiorentino Ameghino de la ciudad de Villa María, ante Pablo Marcos Villafañe oriundo de Beccar. En sus otras dos presentaciones del 2025, el Rusito cayó ante el colombiano Carlos Utria en Riyadh por puntos, y se impuso al filipino Crisalito Beltrán por KOT en el segundo round.

Su rival será el mexicano Victor "Zurdito" Quezada (8-4-3, 6 KO), un hueso duro de roer que en su última presentación, en Caracas, le dio un gran susto al cotizado local y clasificado mundial #14 AMB, Leonardo Sánchez, al que tuvo en la lona en el último asalto y a punto de quedarse con todo.

Cabe remarcar que el récord acumulado de los últimos cuatros oponentes del crédito de Aguascalientes es de 45-4-3, que incluye una victoria por KO1 sobre el prospecto Cristian Hernández, y un empate dividido con el pegador Luis Herrera, ambos mexicanos.