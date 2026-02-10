El cronograma del día en el Argentina Open

Se viene una intensa jornada en la que se disputarán casi todos los partidos restantes de la primera ronda en el Argentina Open.

La actividad en el Argentina Open de tenis continuará este martes, en la que será una intensa jornada donde se llevarán a cabo un total de siete partidos, con muchísima presencia de los jugadores locales.

Los primeros dos partidos serán a la una del mediodía. En el Court Central Guillermo Vilas jugará el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien tendrá un complicado cruce frente al alemán Daniel Altmaier, que llega a Buenos Aires, como el quinto preclasificado. A la misma hora, en la Cancha 2, se medirán el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera y el brasilero Thiago Seyboth Wild.

Inmediatamente después de estos encuentros se disputarán otros dos partidos correspondientes a la jornada diurna. No antes de las 14:10, el argentino Román Burruchaga, que viene de alcanzar la final en el Challenger de Rosario, se las verá con el serbio Laslo Djere, mientras que el local y campeón de la edición 2024, Facundo Díaz Acosta, se medirá con el chileno Alejandro Tabilo.

La jornada diurna finalizará con el partido que está programado para las 17, que tendrá como protagonistas al peruano Ignacio Buse y al italiano Francesco Passaro.

El turno del santafesino Federico Coria en el Argentina Open

Por otra parte, el partido entre el local Federico Coria y el italiano Matteo Berrettini, que será uno de los platos fuertes del día, iniciará a las 18 y marcará el comienzo de la jornada nocturna.

Coria, que arrastra una larga inactividad por problemas físicos, supo llegar a las semifinales en este torneo en el 2024, cuando perdió en dicha instancia frente a Díaz Acosta. Berrettini, por su parte, fue uno de los animadores del circuito a principios de esta década e incluso llegó a la final de Wimbledon en el 2021, pero hace varios años que atraviesa un calvario con las lesiones.

Finalmente, no antes de las 20 será el último partido de la noche, cuando se enfrenten los argentinos Camilo Ugo Carabelli, que viene de ganar el Challenger de Rosario, con Francisco Comesaña.