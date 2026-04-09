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Etcheverry estuvo a la altura, pero perdió con Alcaraz y quedó fuera de Montecarlo

El argentino Tomás Etcheverry jugó en un muy buen nivel ante Carlos Alcaraz, aunque no fue suficiente y se despidió del Masters de 1000 Montecarlo

9 de abril 2026 · 16:00hs
Etcheverry estuvo a la altura, pero perdió con Alcaraz y quedó fuera de Montecarlo

El argentino Tomás Etcheverry jugó en un muy buen nivel ante Carlos Alcaraz, aunque no fue suficiente y se despidió en los octavos de final del Masters de 1000 Montecarlo. El español, que es el campeón defensor en este torneo, se impuso por 6-1, 4-6 y 6-3, luego de dos horas y 23 minutos de juego.

El partido comenzó de la mejor manera posible para Alcaraz, que en un abrir y cerrar de ojos se quedó con el primer set con un contundente 6-1 luego de quebrarle el saque a su oponente en tres ocasiones.

En la segunda manga se vio una mejoría de Etcheverry, que rápidamente reaccionó y empezó a encaminar el parcial a su favor con dos quiebres para ponerse 4-1.

Pese a que Alcaraz estuvo muy cerca de recuperar la desventaja en la que se encontraba, el argentino pudo sostener sus últimos dos turnos de saque para quedarse con la segunda manga por 6-4 y meterle suspenso al encuentro.

Sin embargo, en el set definitivo Alcaraz le rompió el servicio a Etcheverry de entrada para rápidamente colocarse 3-0 y mantuvo todos sus turnos de saque para llevarse la victoria gracias al 6-3 final.

Pese a la derrota, Etcheverry jugó en un gran nivel y demostró que los buenos resultados que cosechó en los últimos meses no fueron casualidad, sino el resultado de la curva ascendente en la que se encuentra.

En sus partidos previos, Etcheverry derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov y al francés Térence Atmane, mientras que Alcaraz debutó en la segunda ronda, donde eliminó al también argentino Sebastián Báez.

El rival de Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo será el kazajo Alaksandr Bublik (8°), quien más temprano derrotó en sets corridos al checo Jiri Lehecka (11°).

Más del Masters 1000 de Montecarlo

En otro de los partidos de este jueves, el italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, derrotó 6-1, 6-7(3) y 6-3 al checo Tomas Machac.En la próxima ronda su oponente será el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°), que se vio beneficiado por el retiro del noruego Casper Ruud (9°).

Por otra parte, el brasilero Joao Fonseca dio la nota al derrotar cómodamente por 6-3 y 6-2 al italiano Matteo Berrettini para meterse por primera vez entre los ocho mejores de un Masters 1000.

Los resultados del día en el Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz (1°) a Tomás Etcheverry: 6-1, 4-6 y 6-3

Jannik Sinner (2°) a Tomas Machac: 6-1, 6-7(3) y 6-3

Alexander Zverev (3°) a Zizou Bergs: 6-2 y 7-5

Alex de Miñaur (5°) a Alexander Blockx: 7-5 y 7-6(4)

Félix Auger-Aliassime (6°) a Casper Ruud (9°): 7-5, 2-2 y abandono

Aleksandr Bublik (8°) a Jiri Lehecka (11°): 6-2 y 7-5

Joao Fonseca a Matteo Berrettini: 6-3 y 6-2

Etcheverry Carlos Alcaraz Masters 1000 de Montecarlo
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