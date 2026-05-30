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Moto 3: Morelli largará octavo y Perrone decimosexto en el GP de Italia

Los argentinos tendrán que protagonizar una buena remontada si quieren aspirar al podio.

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 11:36hs
Moto 3: Morelli largará octavo y Perrone decimosexto en el GP de Italia

Los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone (ambos decimosexto KTM) protagonizaron una discreta clasificación en el Gran Premio de Italia de Moto 3, donde consiguieron el octavo y decimosexto puesto respectivamente para la largada en la carrera de este domingo.

Marco Morelli, quien marcha cuarto en un campeonato que tiene al español Máximo Quiles (KTM) como líder con amplia diferencia, registró un mejor tiempo clasificatorio de 1:55,374 en el circuito de Mugello.

Morelli, de solo 18 años, atraviesa una gran temporada en Moto 3, donde se destaca la segunda posición obtenida en el GP de Brasil.

Perrone, por su parte, no logró destacarse y tendrá que remarla desde el fondo si quiere pelear por un lugar en el podio. Su mejor tiempo fue de 1:55,779 y finalizó muy lejos de las primeras posiciones.

El argentino marcha sexto en el campeonato, donde disputa su segunda temporada completa en la categoría. Su mejor resultado en este 2026 fue el tercer puesto que consiguió en el GP de Tailandia.

Almansa largará primero en el Moto 3 en Italia

En lo que respecta a las primeras posiciones, la pole position quedó en manos del español David Almansa (KTM), gracias a su gran tiempo de 1:54,862. La segunda posición en la grilla de largada será para malasio Hakim Danish (KTM), mientras que la primera fila la completará el australiano Joel Kelso (Honda).

La carrera del Gran Premio de Italia de Moto 3 será este domingo a las 6 de la mañana y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

Morelli Perrone moto
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