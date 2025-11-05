Etcheverry perdió con Müller y se despidió del ATP 250 de Atenas

Tomás Etcheverry sufrió la falta de efectividad en los momentos clave y cayó ante el francés Alexandre Müller en los octavos de final del ATP 250 de Atenas

El argentino Tomás Etcheverry sufrió la falta de efectividad en los momentos clave y cayó en un ajustado encuentro ante el francés Alexandre Müller , por los octavos de final del ATP 250 de Atenas .

Müller, quien tuvo la mejor temporada de su carrera en este 2025, se impuso por 6-7(2), 7-6(4) y 7-6(3), para meterse entre los ocho mejores del torneo griego que es propiedad de la familia Djokovic.

Etcheverry comenzó mejor el encuentro, quedándose con el tie-break del primer set de manera contundente por 7-2. En el segundo parcial todo indicaba que el encuentro se inclinaría a favor del argentino, pero este último no aprovechó ninguna de las cinco chances de quiebre que tuvo por lo que el francés logró forzar el tie-break, donde se impuso por 7-4.

En el set definitivo también fue necesario el tie-break, donde Müller aprovechó las dudas de Etcheverry para terminar llevándose el triunfo luego de 3 horas y 4 minutos de juego.

De esta manera, termina una temporada 2025 para el olvido de Etcheverry, quien comenzó con resultados desastrosos y salió del top 50, aunque en los últimos meses pudo obtener cierta regularidad que ilusiona de cara al 2026. De todas maneras, la actividad este año no terminó para el argentino, ya que aún le queda por delante la Copa Davis, donde la Argentina se enfrentará con Alemania en los cuartos de final.

El rival de Müller en los cuartos de final será el ganador del encuentro entre el suizo Stan Wawrinka y el italiano Lorenzo Musetti, quien necesita quedarse con el título en Atenas para clasificarse al ATP Finals, el torneo que disputan los ocho mejores jugadores de la temporada.

En otros de los partidos de la jornada, el serbio Miomir Kecmanovic dio una de las sorpresas al vencer en tres sets al ítalo-argentino Luciano Darderi por 46, 6-2 y6-3, mientras que el alemán Yannick Hanfmann derrotó ajustadamente al checo Vit Kopriva (6-2, 5-7 y 7-5).

Los resultados del día en el ATP 250 de Atenas

Miomir Kecmanovic a Luciano Darderi (3°): 4-6, 6-2 y 6-3

Alexandre Müller (5°) a Tomás Etcheverry: 6-7(2), 7-6(4) y 7-6(3)

Yannick Hanfmann a Vit Kopriva: 6-2, 5-7 y 7-5