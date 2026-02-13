Uno Santa Fe | Ovación | Tomás Etcheverry

Etcheverry remontó y es semifinalista en Buenos Aires

El platense Tomás Etcheverry, revirtió un arranque adverso ante Alejandro Tabilo y alcanzó por primera vez las semifinales del Argentina Open.

Ovación

Por Ovación

13 de febrero 2026 · 17:14hs
Tomás Etcheverry sacó carácter, ajustó su patrón de juego y firmó una remontada de alto voltaje para meterse entre los cuatro mejores en Buenos Aires. El argentino revirtió un 1-6 inicial ante Alejandro Tabilo y se impuso 6-3 y 6-4, sellando su primera semifinal en el torneo.

El escenario fue el court central del Argentina Open, donde el platense mostró resiliencia competitiva y una notable capacidad de adaptación táctica sobre polvo de ladrillo.

Etcheverry: de la tormenta al control

El inicio fue cuesta arriba. Tabilo dominó con profundidad desde la devolución, quebró en dos oportunidades y neutralizó el primer servicio de Etcheverry, que quedó desbordado en los intercambios largos. El 1-6 reflejó un parcial sin fisuras del chileno.

Pero el argentino recalibró. Ajustó la altura de sus impactos, encontró mayor porcentaje de primeros saques y comenzó a lastimar con su derecha pesada cruzada. En el segundo set consiguió un quiebre temprano y administró la ventaja con mayor agresividad en la transición ofensiva para cerrarlo 6-3.

Intensidad en el momento clave

El parcial decisivo fue un ajedrez desde la línea de base. Ambos sostuvieron el servicio hasta el 4-4, con rallies extensos y búsqueda permanente de ángulos. Allí, Etcheverry elevó la intensidad, atacó con decisión una bola corta y concretó el break determinante tras un passing de revés milimétrico.

Con el saque como aliado y mayor convicción en los puntos de presión, el platense cerró 6-4 y desató el festejo ante su gente. La victoria lo deposita en su octava semifinal ATP, todas sobre arcilla, y lo reposiciona en el ranking con proyección de regreso al Top 50. En Buenos Aires, Etcheverry demostró que, cuando ajusta la mecánica y sostiene la cabeza fría, tiene herramientas para competir en instancias decisivas.

Tomás Etcheverry Alejandro Tabilo Buenos Aires Argentina Open tenis
