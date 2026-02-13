Etcheverry remontó y es semifinalista en Buenos Aires

El platense Tomás Etcheverry , revirtió un arranque adverso ante Alejandro Tabilo y alcanzó por primera vez las semifinales del Argentina Open.

Tomás Etcheverry sacó carácter, ajustó su patrón de juego y firmó una remontada de alto voltaje para meterse entre los cuatro mejores en Buenos Aires. El argentino revirtió un 1-6 inicial ante Alejandro Tabilo y se impuso 6-3 y 6-4 , sellando su primera semifinal en el torneo.

El escenario fue el court central del Argentina Open, donde el platense mostró resiliencia competitiva y una notable capacidad de adaptación táctica sobre polvo de ladrillo.

Etcheverry: de la tormenta al control

El inicio fue cuesta arriba. Tabilo dominó con profundidad desde la devolución, quebró en dos oportunidades y neutralizó el primer servicio de Etcheverry, que quedó desbordado en los intercambios largos. El 1-6 reflejó un parcial sin fisuras del chileno.

Pero el argentino recalibró. Ajustó la altura de sus impactos, encontró mayor porcentaje de primeros saques y comenzó a lastimar con su derecha pesada cruzada. En el segundo set consiguió un quiebre temprano y administró la ventaja con mayor agresividad en la transición ofensiva para cerrarlo 6-3.

image

LEER MÁS: Argentina Open: se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos

Intensidad en el momento clave

El parcial decisivo fue un ajedrez desde la línea de base. Ambos sostuvieron el servicio hasta el 4-4, con rallies extensos y búsqueda permanente de ángulos. Allí, Etcheverry elevó la intensidad, atacó con decisión una bola corta y concretó el break determinante tras un passing de revés milimétrico.

Con el saque como aliado y mayor convicción en los puntos de presión, el platense cerró 6-4 y desató el festejo ante su gente. La victoria lo deposita en su octava semifinal ATP, todas sobre arcilla, y lo reposiciona en el ranking con proyección de regreso al Top 50. En Buenos Aires, Etcheverry demostró que, cuando ajusta la mecánica y sostiene la cabeza fría, tiene herramientas para competir en instancias decisivas.