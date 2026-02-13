Este viernes desde las 22.15, Unión y San Lorenzo se enfrentarán en el 15 de Abril con el arbitraje de Ariel Penel. Con la particularidad, de que en el 2025 no se enfrentaron.
El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División
Unión y San Lorenzo volverán a verse las caras luego de casi dos años sin enfrentarse. El historial favorece al Ciclón, pero la última vez festejó el Tate
Por Ovación
El historial en Primera División indica que jugaron 65 partidos, con 26 triunfos de San Lorenzo, 22 triunfos de Unión y 17 empates.
El último enfrentamiento entre ambos equipos fue por la 5ª fecha del Torneo de la Liga 2024, en lo que fue triunfo del Tate por 2-1 en el 15 de Abril con goles de Gonzalo Morales y Franco Pardo.
El elenco rojiblanco acumula tres partidos sin perder ante San Lorenzo, cosechando una victoria y dos empates. La última derrota fue como visitante 1-0 en el Torneo de la Liga 2023.
Mientras que la última caída de Unión ante San Lorenzo jugando en condición de local fue por la Copa de la Liga 2022, perdiendo 2-1.