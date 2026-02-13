Uno Santa Fe | Unión | Unión

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

Unión y San Lorenzo volverán a verse las caras luego de casi dos años sin enfrentarse. El historial favorece al Ciclón, pero la última vez festejó el Tate

13 de febrero 2026 · 08:37hs
La última vez que Unión recibió a San Lorenzo fue triunfo del Tate 2-1 con goles de Pardo y Morales.

Este viernes desde las 22.15, Unión y San Lorenzo se enfrentarán en el 15 de Abril con el arbitraje de Ariel Penel. Con la particularidad, de que en el 2025 no se enfrentaron.

El historial entre Unión y San Lorenzo

El historial en Primera División indica que jugaron 65 partidos, con 26 triunfos de San Lorenzo, 22 triunfos de Unión y 17 empates.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue por la 5ª fecha del Torneo de la Liga 2024, en lo que fue triunfo del Tate por 2-1 en el 15 de Abril con goles de Gonzalo Morales y Franco Pardo.

El elenco rojiblanco acumula tres partidos sin perder ante San Lorenzo, cosechando una victoria y dos empates. La última derrota fue como visitante 1-0 en el Torneo de la Liga 2023.

Mientras que la última caída de Unión ante San Lorenzo jugando en condición de local fue por la Copa de la Liga 2022, perdiendo 2-1.

Unión San Lorenzo historial
