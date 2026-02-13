Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

La franquicia litoraleña Capibaras XV participó de las Colonias Municipales de Verano 2026 en el camping de Amsafé junto al intendente Juan Pablo Poletti.

La franquicia del rugby del Litoral se encuentra en Santa Fe como parte de la preparación para afrontar el Súper Rugby Américas en el que debutará el próximo sábado 21 de febrero, en un partido oficial contra Peñarol, el último campeón del torneo. El conjunto conducido por Nicolás Galatro realizará un entrenamiento este viernes desde las 19 en las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo. A las 20, jugará un amistoso con Los Pumitas con entrada libre y gratuita.

En el Camping de Amsafé se realizó el cierre de las Colonias Municipales de Verano 2026, en un acto en el cual más de 2500 chicos compartieron seis semanas de juegos, aprendizajes y convivencia, y recibieron la especial visita de Capibaras XV con quienes palpitaron los Juegos Sudamericanos 2026. “Estos trabajos son fundamentales para que todos los que hoy están acá tengan la oportunidad de aprender y jugar”, sostuvo el intendente Poletti, quien junto a los chicos y los jugadores de la franquicia litoraleña tuvieron un momento de distensión.

“Estamos muy felices y sobre todo muy conformes por cómo se estableció la logística y de haber podido llegar al territorio. Todos estos trabajos son fundamentales para que todos los que hoy están acá tengan la oportunidad de aprender y jugar”, expresó el intendente, reconocido seguidor del deporte de la pelota ovalada, ya que ha sido jugador y entrenador de su club y del seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby.

Diseño sin título (1)

Desde las 19 horas, el equipo conducido por Nicolás Galatro realizará un entrenamiento conjunto con Los Pumitas. El seleccionado M20, bajo el mando de Nicolás Fernández Miranda, llega tras una intensa concentración en Paraná y busca rodaje de cara al Rugby Championship y el Mundial de la categoría en 2026.

LEER MÁS: Capibaras XV tuvo una visita de lujo en el Hipódromo rosarino

El evento no es solo deportivo, sino también institucional. Santa Fe Rugby tirará la casa por la ventana al estrenar su nueva iluminación 4K, un proyecto largamente anhelado que posiciona al club de Sauce Viejo en la vanguardia tecnológica. Esta mejora es clave, ya que permitirá que el «Tricolor» sea sede de dos encuentros de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas 2026, comenzando el sábado 28 de marzo frente a Cobras Brasil XV. Para que nadie se quede afuera este viernes 13 de febrero, la entrada será libre y gratuita.

El combinado tuvo el sábado su primer partido amistoso, que terminó en un empate 57 a 57 contra Yacaré XV en la provincia de Corrientes. Luego, recibirá a Cobras y Yacaré en Rosario y Santa Fe, respectivamente; a Selknam en Paraná, con amplia mayoría de los Cóndores que tienen en el horizonte a Wallabies y All Blacks.