Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Unión visita desde las 21 a Instituto en el Ángel Sandrín. Busca dejar atrás la caída ante Oberá y retomar la senda ganadora en la Liga Nacional.

Unión afrontará este jueves un desafío de alto voltaje en la Liga Nacional, en el único partido de la jornada. Desde las 21, el equipo santafesino visitará a Instituto en el estadio Ángel Sandin de la ciudad de Córdoba, con la necesidad de volver a sumar tras el tropiezo de su última presentación.

El conjunto rojiblanco venía de encadenar cinco victorias consecutivas, pero en el cierre de enero cayó ante Oberá Tenis Club por 91 a 83. Aquel partido se le hizo cuesta arriba desde el inicio y, pese a imponerse en el último cuarto, no logró revertir la diferencia.

En ese encuentro sobresalieron Emiliano Basabe (20 puntos), Marko Lukic (15), Franco Balbi (14) y Martin Cabrera (13). Ahora, el objetivo será recuperar la intensidad defensiva y sostener la eficacia ofensiva durante los 40 minutos.

Instituto, el rival ante el cual Unión quiere dar el golpe

Enfrente estará un Instituto que llega entonado tras vencer en casa a San Martín de Corrientes por 80 a 75. La Gloria revirtió un comienzo adverso (23-10 el primer cuarto) y lo dio vuelta con carácter. Nicolás Copello fue el máximo anotador con 22 unidades, acompañado por Anton Cook (20) y Gastón Whelan (17).

El historial entre ambos marca 11 enfrentamientos, con siete victorias para Instituto y cuatro para Unión, números que reflejan la exigencia del compromiso.

Con arbitraje de Pablo Estévez, Julio Dinamarca y Ariel Mukdsi, el Tatengue buscará dar el golpe en Córdoba y recuperar el impulso en una temporada que lo tiene como protagonista.