Argentina Open: se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos

Se definirán los cuatro clasificados a las semifinales del Argentina Open que se lleva a cabo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

13 de febrero 2026 · 11:59hs
Argentina Open: se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos

Los cuartos de final del Argentina Open se llevarán a cabo este viernes y contarán con una fuerte presencia local. La jornada iniciará con los dos partidos de la sesión diurna, en la que podría consumarse la clasificación de dos argentinos a las semifinales.

En el primero de estos encuentros, el argentino Tomás Etcheverry (7°), quien viene de vencer a su compatriota Román Burruchaga en un maratónico encuentro que se extendió durante más de tres horas y media, se enfrentará con el chileno Alejandro Tabilo, que en los octavos de final dio el golpe y eliminó al campeón defensor, Joao Fonseca.

Luego de ese cruce, y no antes de las 15, será el turno del argentino Francisco Cerúndolo, que además es el principal preclasificado y uno de los grandes candidatos al título. Su rival será el checo Vit Kopriva, el verdugo del italiano Matteo Berrettini en los octavos de final.

El turno del duelo de argentinos en el Argentina Open

Después, no antes de las 18:30, iniciará la sesión nocturna con un duelo más que interesante entre los argentinos Sebastián Báez (4°) y Camilo Ugo Carabelli. Báez tuvo un muy sólido inicio de temporada y se ilusiona con volver este año al top 20, mientras que Ugo Carabelli ganó el Challenger de Rosario la última semana y se encuentra en una gran racha de victorias.

La actividad concluirá con el cuarto y último partido de cuartos de final, en el que el italiano Luciano Darderi (2°) se las verá con el español Pedro Martínez no antes de las 20.

