San Lorenzo suspende por un año como socio a Néstor Ortigoza

El ex mediocampista de San Lorenzo no podrá ejercer derechos sociales durante 12 meses tras la resolución del Tribunal de Ética y Disciplina del club.

13 de febrero 2026 · 17:46hs
San Lorenzo, con el regreso de Néstor Ortigoza, visitará a Gimnasia (LP).

El Tribunal de Ética y Disciplina de San Lorenzo resolvió suspender por un año a Néstor Ortigoza como socio, tras considerar que su conducta vulneró normas contempladas en el estatuto del club. Durante este período, Ortigoza no podrá votar, participar en decisiones ni acceder a beneficios correspondientes a su condición de socio, según confirmaron fuentes oficiales.

Fundamentos de la sanción

La resolución se apoya en dos artículos del estatuto social. El primero establece sanciones para socios que hayan recibido condenas o incurrido en conductas públicas que afecten la imagen del club. El segundo contempla acciones u omisiones que contravengan la ley, el estatuto o resoluciones de la Comisión Directiva o la Asamblea de Representantes, siempre que tengan trascendencia pública significativa.

Alcance y repercusiones

El estatuto define esta trascendencia cuando la situación trasciende el ámbito interno y es difundida por medios de comunicación, generando conocimiento general sobre el hecho. Tras analizar antecedentes y evidencia, el Tribunal aplicó la sanción por 12 meses, buscando preservar la ética institucional y el cumplimiento de las normas internas.

Con esta medida, San Lorenzo reafirma que la conducta de sus socios y exintegrantes debe alinearse con los principios del club, enviando un mensaje claro sobre responsabilidad, ejemplaridad y respeto por la normativa vigente.

