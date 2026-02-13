San Lorenzo suspende por un año como socio a Néstor Ortigoza

El ex mediocampista de San Lorenzo no podrá ejercer derechos sociales durante 12 meses tras la resolución del Tribunal de Ética y Disciplina del club.

El Tribunal de Ética y Disciplina de San Lorenzo resolvió suspender por un año a Néstor Ortigoza como socio , tras considerar que su conducta vulneró normas contempladas en el estatuto del club. Durante este período, Ortigoza no podrá votar, participar en decisiones ni acceder a beneficios correspondientes a su condición de socio , según confirmaron fuentes oficiales.

La resolución se apoya en dos artículos del estatuto social. El primero establece sanciones para socios que hayan recibido condenas o incurrido en conductas públicas que afecten la imagen del club . El segundo contempla acciones u omisiones que contravengan la ley, el estatuto o resoluciones de la Comisión Directiva o la Asamblea de Representantes, siempre que tengan trascendencia pública significativa .

Alcance y repercusiones

El estatuto define esta trascendencia cuando la situación trasciende el ámbito interno y es difundida por medios de comunicación, generando conocimiento general sobre el hecho. Tras analizar antecedentes y evidencia, el Tribunal aplicó la sanción por 12 meses, buscando preservar la ética institucional y el cumplimiento de las normas internas.

Con esta medida, San Lorenzo reafirma que la conducta de sus socios y exintegrantes debe alinearse con los principios del club, enviando un mensaje claro sobre responsabilidad, ejemplaridad y respeto por la normativa vigente.