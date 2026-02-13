Los herederos de Maradona respaldan la medida judicial contra Morla

Los hijos de Diego Maradona confirmaron la “prohibición de innovar y contratar” sobre las marcas del astro argentino a través de un comunicado oficial.

Los herederos de Diego Armando Maradona emitieron un comunicado respaldando la disposición de la Justicia que recae sobre Matías Morla y otros procesados. La resolución establece que no podrán innovar, negociar ni realizar actos comerciales vinculados a las marcas registradas bajo Sattvica S.A. , tanto en Argentina como en el exterior, resguardando la imagen y legado del ídolo.

Hace aproximadamente diez días, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 ordenó la “prohibición de innovar y contratar” para Morla, las hermanas de Diego Rita y Claudia, y otros involucrados. La disposición fue puesta en conocimiento del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), limitando cualquier acto comercial o registro de las marcas vinculadas a Maradona.

El comunicado explica que los procesados deberán abstenerse de realizar contratos, acuerdos, promociones, publicaciones o cobros relacionados con las marcas de Diego Armando Maradona, en cualquier país del mundo. La medida busca proteger los derechos de los herederos y garantizar la integridad de la representación del ícono del fútbol argentino.

Causa y acusados

Morla, Pomargo y Garmendia están imputados como coautores por los delitos de defraudación y administración fraudulenta, según los artículos 45 y 173, inciso 7°, del Código Penal y el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación. La resolución representa un paso clave en la protección del patrimonio y la imagen del astro fallecido.