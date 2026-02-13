Uno Santa Fe | Ovación | Villa Olímpica

Se agotaron los preservativos en la Villa Olímpica de Milán-Cortina 2026

El stock inicial de anticonceptivos gratuitos en la Villa Olímpica duró apenas 72 horas y los organizadores aún no confirmaron la fecha de reposición.

13 de febrero 2026 · 17:00hs
La Villa Olímpica de los Juegos de Invierno quedó sin preservativos gratuitos en solo tres días. El lote inicial de 10.000 unidades se agotó en 72 horas, generando sorpresa en la organización y reabriendo el debate sobre la vida social y la política de prevención sanitaria en el mayor evento del deporte mundial.

El episodio se produjo en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, donde cerca de 2.900 atletas se distribuyen entre distintas sedes y villas, con base principal en Milán y Cortina d'Ampezzo.

Logística y prevención

Según trascendió en la prensa italiana, el comité organizador había dispuesto un stock inicial de 10.000 preservativos con el logo oficial del evento, en línea con una tradición que combina prevención sanitaria y promoción de la salud sexual.

La demanda, sin embargo, superó las previsiones logísticas y el suministro se agotó antes de la mitad de la competencia. Hasta el momento, no se confirmó cuándo llegará una nueva partida para reabastecer a las delegaciones.

La situación expone un desafío operativo en unos Juegos con sedes dispersas y múltiples villas, lo que fragmenta la distribución y complejiza la planificación centralizada.

Comparación histórica

El contraste es inevitable con los Juegos Olímpicos de París 2024, donde participaron más de 10.000 atletas y se repartieron alrededor de 300.000 preservativos durante el certamen, con un esquema logístico unificado en la capital francesa.

La entrega gratuita de anticonceptivos forma parte del protocolo olímpico desde Juegos Olímpicos de Seúl 1988, en un contexto marcado por la preocupación global frente al VIH. La única interrupción reciente se dio en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando las restricciones sanitarias por la pandemia limitaron la interacción social en la Villa.

Un clásico del backstage olímpico

La vida social en la Villa Olímpica es parte del “lado B” del evento. Con atletas en su pico de rendimiento físico y emocional, la convivencia, las celebraciones post competencia y la distensión tras la presión competitiva forman parte del paisaje.

En Milán-Cortina 2026, más allá de la anécdota, el mensaje oficial se mantiene: prevención, responsabilidad y cuidado de la salud. La reposición del stock será clave para sostener una política que ya es tradición en el ecosistema olímpico.

