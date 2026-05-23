Medrán define el equipo y la duda en Colón está en el sector defensivo

Con un cambio cantando y un interrogante en la defensa, el DT de Colón Ezequiel Medrán terminará de definir la formación para jugar ante Mitre

Medrán tiene que definir el equipo de Colón que jugará ante Mitre.

Este sábado el plantel de Colón afrontó el último entrenamiento previo al partido que jugará este domingo desde las 18 en el Brigadier López ante Mitre de Santiago del Estero.

El entrenador sabalero Ezequiel Medrán dispondrá de un cambio de esquema, repitiendo el que utilizó en el triunfo como local ante All Bosy.

De esta manera, ante la baja de Federico Lértora quien sufrió un desgarro en el aductor, su reemplazante será Darío Sarmiento y en esta ocasión serán dos los volantes de recuperación: Ignacio Antonio y Matías Muñoz.

Sin embargo, resta definir la conformación del bloque defensivo, dado que Medrán mantiene un interrogante. El mismo tiene que ver con la presencia de Federico Rasmussen.

LEER MÁS: Colón ya piensa en el mercado y prepara otro golpe fuerte para ir por el ascenso

El zaguero que jugó todos los partidos como titular, completando todos los minutos, podría salir del equipo. No está claro si tiene que ver con una cuestión física o si se lo preserva dado que tiene cuatro tarjetas amarillas al igual que Pier Barrios.

Por lo cual, en caso de que juegue Rasmussen, Colón tendrá una sola variante en relación al último partido. Pero si el exGodoy Cruz no es de la partida, su reemplazante será el paraguayo Sebastián Olmedo y serán dos las modificaciones.

La probable formación sabalera sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen o Sebastián Olmedo, Leandro Allende; Ignacio Antonio, Matías Muñoz; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.