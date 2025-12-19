Ever Banega, el crack que se va de Newell's sin pena ni gloria

El director deportivo de Newell's, Roberto Sensini, confirmó la salida de Ever Banega. Tuvo dos etapas en el Parque y no logró el protagonismo deseado

El capitán de Newell's no seguirá en el Parque. El ciclo de Ever Banega (37 años) en el club rojinegro se terminó. Lo confirmó este viernes el flamante director deportivo leproso Roberto Sensini, en la rueda de prensa donde fueron presentados Favio Orsi y Sergio Gómez como nuevos entrenadores del primer equipo.

Fue la primera determinación fuerte de la gestión del presidente Ignacio Boero. La dupla técnica fue consultada por la continuidad de Banega, pero antes de que responda alguno de los dos nuevos entrenadores, agarró el micrófono para evitar todo tipo de especulaciones el mánager Roberto Sensini y fue muy claro. "Hablamos con Ever y no va a seguir en el club por decisión de las dos partes".

Así se cierra la segunda y seguramente última etapa en el club del Parque del rosarino que fue mundialista con la selección argentina en Rusia 2018. Fue campeón sub-20 en 2007 y campeón olímpico en 2008.

Los dos ciclos de Banega en Newell's

El primer ciclo de Banega en Newell's fue en 2014 y disputó 20 partidos anotando un gol. Mientras que su segundo período fue entre 2024 y 2025, jugando 65 partidos, convirtiendo cinco goles.

Lo cierto es que Banega jamás pudo plasmar todo su potencial de jugador de elite en Newell's. Le costó jugar en el equipo del que es hincha en los dos períodos en los que estuvo. Nadie puede dudar de que se trata de un jugador notable, de un crack, pero no logró plasmarlo en el Parque.

El hecho de ser hincha tal vez le jugó una mala pasada, le ganaron los nervios y la presión, y fueron más las veces que se lo vio incómodo que repleto de felicidad disfrutando el momento.

Un sello distintivo, pero sin socios en el juego

En la segunda etapa siempre aportó su sello distintivo con la pelota y trató de manejar los hilos de Newell's. En muchos partidos fue la figura del equipo, pero igual no logró ser el líder futbolístico para guiar a sus compañeros hacia objetivos superadores. También es cierto que en este último ciclo le faltaron socios para que el equipo sea más competitivo.

Se veía venir su salida y la confirmó el director deportivo leproso Roberto Sensini. Sin dudas, Newell's necesitará un nuevo líder dentro de la cancha, otro caudillo que guíe a los pibes.

