Uno Santa Fe | Ovación | Ever Banega

Ever Banega, el crack que se va de Newell's sin pena ni gloria

El director deportivo de Newell's, Roberto Sensini, confirmó la salida de Ever Banega. Tuvo dos etapas en el Parque y no logró el protagonismo deseado

Ovación

Por Ovación

19 de diciembre 2025 · 18:38hs
Ever Banega, el crack que se va de Newells sin pena ni gloria

El capitán de Newell's no seguirá en el Parque. El ciclo de Ever Banega (37 años) en el club rojinegro se terminó. Lo confirmó este viernes el flamante director deportivo leproso Roberto Sensini, en la rueda de prensa donde fueron presentados Favio Orsi y Sergio Gómez como nuevos entrenadores del primer equipo.

Fue la primera determinación fuerte de la gestión del presidente Ignacio Boero. La dupla técnica fue consultada por la continuidad de Banega, pero antes de que responda alguno de los dos nuevos entrenadores, agarró el micrófono para evitar todo tipo de especulaciones el mánager Roberto Sensini y fue muy claro. "Hablamos con Ever y no va a seguir en el club por decisión de las dos partes".

Así se cierra la segunda y seguramente última etapa en el club del Parque del rosarino que fue mundialista con la selección argentina en Rusia 2018. Fue campeón sub-20 en 2007 y campeón olímpico en 2008.

Los dos ciclos de Banega en Newell's

El primer ciclo de Banega en Newell's fue en 2014 y disputó 20 partidos anotando un gol. Mientras que su segundo período fue entre 2024 y 2025, jugando 65 partidos, convirtiendo cinco goles.

Lo cierto es que Banega jamás pudo plasmar todo su potencial de jugador de elite en Newell's. Le costó jugar en el equipo del que es hincha en los dos períodos en los que estuvo. Nadie puede dudar de que se trata de un jugador notable, de un crack, pero no logró plasmarlo en el Parque.

El hecho de ser hincha tal vez le jugó una mala pasada, le ganaron los nervios y la presión, y fueron más las veces que se lo vio incómodo que repleto de felicidad disfrutando el momento.

Un sello distintivo, pero sin socios en el juego

En la segunda etapa siempre aportó su sello distintivo con la pelota y trató de manejar los hilos de Newell's. En muchos partidos fue la figura del equipo, pero igual no logró ser el líder futbolístico para guiar a sus compañeros hacia objetivos superadores. También es cierto que en este último ciclo le faltaron socios para que el equipo sea más competitivo.

Se veía venir su salida y la confirmó el director deportivo leproso Roberto Sensini. Sin dudas, Newell's necesitará un nuevo líder dentro de la cancha, otro caudillo que guíe a los pibes.

Fuente: Lucas Vitantonio / La Capital

Ever Banega Newell's Favio Orsi
Noticias relacionadas
franco colapinto, en argentina antes de la temporada 2026 de formula 1: todo es para positivo

Franco Colapinto, en Argentina antes de la temporada 2026 de Formula 1: "Todo es para positivo"

el concejo municipal reconocio a los planteles que disputaron los interasociaciones 2025

El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

san lorenzo: marcelo moretti solicito a la justicia anular la declaracion de acefalia

San Lorenzo: Marcelo Moretti solicitó a la Justicia anular la declaración de acefalía

las finales a las que clasificara el ganador del trofeo de campeones

Las finales a las que clasificará el ganador del Trofeo de Campeones

Lo último

Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

Último Momento
Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

Newells tiene técnicos: la dupla Orsi-Gómez fue oficializada

Newell's tiene técnicos: la dupla Orsi-Gómez fue oficializada

Bologna jugará la final de la Supercoppa Italiana ante el Napoli

Bologna jugará la final de la Supercoppa Italiana ante el Napoli

Ovación
Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Unión entra en la recta final para renovar plateas 2026

Unión entra en la recta final para renovar plateas 2026

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Franco Colapinto, en Argentina antes de la temporada 2026 de Formula 1: Todo es para positivo

Franco Colapinto, en Argentina antes de la temporada 2026 de Formula 1: "Todo es para positivo"

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Policiales
Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio