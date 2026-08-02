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Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

La dirigencia sabalera tomó la decisión de despedir a Ezequiel Medrán luego del empate ante Acassuso. El entrenador dejará el cargo y se lo comunicarán en el día de mañana.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 19:07hs
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Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Colón decidió apartar a Ezequiel Medrán del cargo de entrenador luego del empate ante Acassuso en condición de visitante y será notificado en el día de mañana.

Horas decisivas y una determinación que venía tomando fuerza

El futuro de Ezequiel Medrán al frente del plantel profesional de Colón atravesaba momentos de incertidumbre desde la derrota frente a Chaco For Ever. A partir de ese resultado, los dirigentes comenzaron a evaluar seriamente la continuidad del entrenador y surgieron diferencias internas sobre la decisión a tomar.

A pesar de las dudas, Medrán continuó al mando del equipo y dirigió el último compromiso ante Acassuso, en condición de local. El encuentro terminó con empate 1-1 y dejó nuevamente una sensación de preocupación dentro de la institución por el funcionamiento del equipo y la dificultad para encontrar una identidad futbolística.

Una vez finalizado el partido, el presidente José Alonso y el director deportivo Diego Colotto mantuvieron una conversación fuera del estadio para analizar el presente del entrenador y el futuro inmediato del plantel.

La dirigencia busca un nuevo rumbo y ya hay candidatos

Luego de esa charla inicial, los principales dirigentes del club volvieron a reunirse durante la jornada de hoy y finalmente tomaron la decisión de ponerle punto final al ciclo de Medrán. La comunicación oficial al entrenador se realizará en el día de mañana, cerrando así una etapa que deja al equipo ubicado en la tercera posición del campeonato.

Los números de Medrán al frente de Colón son positivos, con un alto porcentaje de efectividad y una buena ubicación en la tabla. Sin embargo, desde la comisión directiva consideran que el rendimiento dentro del campo de juego no estuvo a la altura de las expectativas y que el equipo no logró consolidar una idea de juego definida.

LEER MAS: ¿Ciclo cumplido? La radiografía del ciclo de Medrán en Colón: partidos, puntos y efectividad

Cabe destacar que dejará el cargo habiendo dirigidos 30 partidos de manera oficial, 7 encuentros en el 2025 con 1 victoria, 2 empates y 4 derrotas, mientras que en el 2026 cosechó: 9 victorias, 9 empates y 5 derrotas.

Con la salida del entrenador confirmada, la dirigencia ya comenzó a trabajar en la búsqueda de su reemplazante. Entre los nombres que aparecen con mayor fuerza para asumir el cargo se encuentran Iván Delfino y Facundo Sava, dos entrenadores con experiencia en la categoría y que ya son analizados por la conducción sabalera para tomar las riendas del equipo

Colón Medrán dirigencia
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