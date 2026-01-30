Uno Santa Fe | Ovación | River

Falleció Alfredo Davicce, el presidente más exitoso de River en los 90

El histórico presidente de River entre 1989 y 1997, Alfredo Davicce, falleció a los 96 años y dejó a los hinchas con un gran recuerdo por las hazañas

30 de enero 2026 · 18:19hs
El histórico presidente de River entre 1989 y 1997, Alfredo Davicce, falleció a los 96 años y dejó a los hinchas con un gran recuerdo por las hazañas conseguidas durante los años 90.

Davicce encabezó la institución durante ocho años desde fines de los 80 hasta finales de los 90 y protagonizó una de las gestiones más exitosas de la historia del club, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Durante sus dos mandatos, River conquistó nueve títulos: siete torneos locales y dos internacionales: en el plano doméstico obtuvo la Primera División 1989/90, los Apertura 1991, 1993, 1994, 1996 y 1997, y el Clausura 1997.

A nivel internacional, su presidencia quedó marcada por la Copa Libertadores 1996 y la Supercopa Sudamericana 1997 y, hasta la era de Rodolfo D’Onofrio, Davicce fue el presidente más ganador del club.

Más allá de los títulos, su gestión se distinguió por un cambio de paradigma en el armado de los planteles, con una fuerte apuesta por las divisiones inferiores y un mercado de pases eficiente.

Bajo su conducción debutaron y se consolidaron futbolistas como Hernán Crespo, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo y Matías Almeyda, mientras que también se concretaron incorporaciones clave como Juan Pablo Sorín, Enzo Francescoli, Germán Burgos, Eduardo Berizzo y los hermanos Ayala.

La política de juveniles tuvo un punto de inflexión con la llegada de Delem y una generación que marcó época. Davicce también fue el dirigente que respaldó y proyectó a entrenadores que luego quedarían en la historia del club, como Daniel Passarella y Ramón Díaz.

Tras dejar la presidencia en 1997, ocupó el cargo de vicepresidente durante el mandato de David Pintado hasta 2001, período en el que River sumó dos títulos locales más. Aunque en los últimos años no participó activamente de la política del club, fue una figura de referencia y respeto para las dirigencias posteriores.

En 2021 participó de un encuentro institucional en el Monumental junto a Hugo Santilli y Rodolfo D’Onofrio, los otros presidentes campeones de la Copa Libertadores en Núñez.

