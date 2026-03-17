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El plantel de Unión volvió a los entrenamientos, con el foco puesto en Marcelo Estigarribia

Este martes en horario matutino, el plantel rojiblanco retomó los entrenamientos en el predio Casa Unión y la mirada está puesta en Marcelo Estigarribia

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 09:36hs
Marcelo Estigarribia es duda para el partido que Unión jugará ante Defensa y Justicia.

Prensa Unión

Marcelo Estigarribia es duda para el partido que Unión jugará ante Defensa y Justicia.

Luego del empate ante Boca, el DT de Unión Leonardo Madelón le dio el lunes de descanso a los jugadores y este martes, el plantel retomó los entrenamientos en horario matutino.

En Unión esperan por Marcelo Estigarribia

De cara al partido del próximo sábado ante Defensa y Justicia, la mira está puesta en el delantero Marcelo Estigarribia, quien pidió el cambio en el segundo tiempo del cotejo ante el Xeneize.

El atacante rojiblanco padece una molestia en el isquiotibial y es duda para el cotejo ante el Halcón de Varela, por lo cual será evaluado y no se descarta que se realice estudios.

LEER MÁS: ¿Unión adeuda salarios al plantel? Revelan demoras en pagos y tensión interna

Por su parte, la buena noticia tiene que ver con que lo de Julián Palacios fue solo una fatiga muscular y es por ello que no tendrá problemas para ser de la partida.

Así las cosas y pensando en el partido del sábado, la única duda que mantiene Madelón pasa por saber si podrá contar con Estigarribia. En caso de que no llegue, su reemplazante podría ser Agustín Colazo o Diego Armando Díaz.

Unión Marcelo Estigarribia plantel
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