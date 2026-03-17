Crisis energética: Irán golpeó el corazón petrolero de los Emiratos Árabes Unidos en Fujairah

Irán intensificó su ofensiva contra la infraestructura estratégica del Golfo, atacando una terminal clave que permite esquivar el Estrecho de Ormuz

El ataque de Irán al puerto de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.

Irán mantuvo la presión sobre la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo al atacar una instalación petrolera en Fujairah, un emirato de los Emiratos Árabes Unidos en la costa oriental del país, sobre el golfo de Omán , que ha sido blanco repetidas veces.

El ataque al puerto de Fujairah ocurrió hace apenas unos días, específicamente el 14 de marzo de 2026, y la tensión continúa escalando esta semana.

Emiratos Árabes Unidos Irán Israel petróleo petrolera Golfo de Omán 2

Este puerto es crítico porque permite a los Emiratos Árabes Unidos exportar petróleo sin pasar por el Estrecho de Ormuz, el cual Irán ha intentado bloquear. Los ataques con drones y misiles han provocado incendios y la suspensión de operaciones de carga en la zona.

La agencia estatal de noticias WAM informó que un hombre murió en la explosión causada por el ataque con drones.

Ataque de Irán con drones

El hombre falleció por la caída de escombros de un misil interceptado fue la octava persona en morir en Emiratos Árabes Unidos desde el inicio de la guerra, dijeron las autoridades.

Infraestructura petrolera en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos1

Los ataques de Irán contra países del Golfo y su control asfixiante del estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial, incrementaron las preocupaciones sobre una crisis energética global. A primera hora del martes, impactó un petrolero anclado frente a la costa de Fujairah, uno de los 20 buques alcanzados desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra con un ataque contra Irán el 28 de febrero.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo que a su país no se le había dado otra opción que mantener su presión sobre el tráfico marítimo en el estrecho.

“Están volando, lanzando misiles, ¿deberíamos simplemente quedarnos sentados y no hacer nada en respuesta?”, dijo en una entrevista en la televisión estatal.

Con Washington bajo una presión creciente por el alza de los precios del petróleo, el crudo Brent, referencia internacional, se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril, con un aumento de más de 40% desde que comenzó la guerra.

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El presidente Donald Trump afirmó que había reclamado que aproximadamente media docena de países enviaran buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz. Pero sus llamados no obtuvieron compromisos inmediatos, y muchos dijeron que dudan en involucrarse en una guerra sin un plan de salida definido y se muestran escépticos de que puedan hacer más que la Marina de Estados Unidos.

Emiratos Árabes Unidos cerró brevemente su espacio aéreo

Emiratos Árabes Unidos cerró su espacio aéreo a primera hora del martes, después de que su ejército informó que estaba “respondiendo a amenazas drones y misiles de Irán". El cierre se levantó poco después, y no mucho más tarde se escucharon explosiones mientras el ejército trabajaba para interceptar el fuego entrante.

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El anuncio repentino sobre su espacio aéreo dejó sobre la mesa el delicado equilibrio que enfrentan las autoridades emiratíes al intentar mantener en operación a sus aerolíneas de larga distancia, Emirates y Etihad, mientras Irán sigue atacando al país.

El Ministerio saudí de Defensa dijo haber interceptado una docena de drones el martes por la mañana sobre la vasta Provincia Oriental del país, donde se concentra infraestructura petrolera.

En Qatar, el estruendo de explosiones retumbó sobre la capital a primera hora del día, mientras las defensas trabajaban para interceptar el fuego entrante. El Ministerio de Defensa de Qatar indicó más tarde que había frustrado con éxito un ataque con misiles contra la ciudad, aunque se produjo un incendio en una zona industrial por un proyectil derribado.

Los ataques de fuerzas aliadas de Irán continuaron en Irak, mientras la embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada por metralla de drones que habían sido interceptados.

Las defensas antiaéreas de la embajada lograron derribar los cuatro drones que apuntaban a la instalación, según dos funcionarios de seguridad iraquíes, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos de inteligencia.

Los funcionarios dijeron que un ataque separado tuvo como objetivo una casa en el fuertemente fortificado Complejo Presidencial, en la zona de Al Jadriya de Bagdad. No estaba claro quién llevó a cabo ninguno de los dos ataques, pero milicias aliadas de Irán han estado atacando con regularidad objetivos estadounidenses dentro de Irak desde que comenzó el conflicto.

Israel atacó Teherán y redobla bombardeos sobre Beirut

El ejército israelí informó a primera hora del martes que había lanzado nuevos ataques en toda Teherán, además de atacar la capital libanesa, con el objetivo de milicianos de Hezbolá.

En Irán, dijo que atacó centros de mando, sitios de lanzamiento de misiles y sistemas de defensa antiaérea. No hubo confirmación inmediata de Irán, de donde ha salido poca información debido a cortes de internet, ataques aéreos las 24 horas y estrictas restricciones a los periodistas.

Israel no divulgó de inmediato detalles de sus ataques contra Líbano, pero el ejército libanés dijo que dos de sus soldados resultaron gravemente heridos en un ataque aéreo contra la aldea de Kfar Sir.

Más de 1.300 personas fallecieron en Irán desde el inicio del conflicto, según la Media Luna Roja iraní.

Los ataques de Israel también desplazaron a más de un millón de libaneses –aproximadamente 20% de la población–, según el gobierno libanés, que afirma que unas 850 personas murieron.

Algunas tropas israelíes han avanzado hacia el sur de Líbano, y hay temores de que Israel esté preparando una invasión a gran escala.

El jefe del Estado Mayor militar, el teniente general Eyal Zamir, dijo el lunes durante una visita a la frontera norte que el ejército de Israel está “decidido a profundizar la operación hasta que se logren todos nuestros objetivos” y que el Comando Norte está siendo reforzado con soldados adicionales.

Israel reportó dos andanadas iraníes a primera hora del martes dirigidas hacia Tel Aviv y hacia una zona al sur del mar de Galilea. También se reportaron más lanzamientos desde Líbano.

En Israel, 12 personas murieron por fuego de misiles iraníes. Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos fallecieron.