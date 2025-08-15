Uno Santa Fe | Ovación | Ramón Maddoni

Falleció Ramón Maddoni, histórico captador de talentos del fútbol argentino

El captador Ramón Maddoni era reconocido por su histórica labor en el Club Social Parque y es una leyenda del fútbol argentino.

15 de agosto 2025 · 10:47hs
Falleció Ramón Maddoni, histórico captador de talentos del fútbol argentino

El histórico captador de talentos del fútbol argentino Ramón Maddoni falleció este viernes a los 83 años.

Maddoni era reconocido por su histórica labor en el Club Social Parque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pasó gran parte de su vida y donde seguía trabajando hasta su fallecimiento.

Los descubiertos por Ramón Maddoni

Ligado a Boca y también a Argentinos Juniors, Maddoni descubrió a los campeones del mundo Leandro Paredes y Alexis Mac Allister pero, además, captó talentos como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, Esteban Cambiasso, entre otros.

El Club Social Parque informó el fallecimiento de Maddoni con un sentido comunicado: “Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”.

“Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses” concluyó el club porteño.

Ramón Maddoni Parque Club
Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

