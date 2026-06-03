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Cómo estará el río Paraná en Santa Fe: las previsiones del INA para junio

El último informe del INA indica que el Paraná continuará con oscilaciones moderadas. El escenario se mantendrá estable en gran parte del tramo medio e inferior del río.

3 de junio 2026 · 09:59hs
Río Paraná

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Río Paraná

El Instituto Nacional del Agua (INA) confirmó que el río Paraná en la ciudad de Santa Fe continuará registrando niveles bajos durante las próximas semanas, de acuerdo con el informe hidrometeorológico actualizado al 2 de junio para la Cuenca del Plata.

Según el organismo nacional, la altura del río Paraná frente al puerto de Santa Fe alcanzó los 2,33 metros, un valor que se encuentra muy por debajo de los niveles de alerta (5,30 metros) y evacuación (5,70 metros) establecidos para la capital provincial.

El reporte clasifica la situación actual como de "aguas medias bajas", una condición que refleja niveles inferiores a los considerados normales para esta época del año. Además, el pronóstico elaborado por el INA no anticipa cambios significativos en el corto plazo.

De acuerdo con las previsiones oficiales, el tramo comprendido entre Santa Fe-Paraná y Rosario continuará presentando oscilaciones moderadas, aunque con una tendencia de muy leve a gradual descenso en las próximas semanas.

“El tramo persiste oscilante con muy leve o leve gradual descenso en aguas medias bajas”, señala el informe técnico difundido por el organismo.

Los especialistas explicaron que esta evolución responde al comportamiento de los aportes provenientes de la cuenca superior del Paraná y a la estabilización de los caudales generados por las lluvias registradas durante las últimas semanas.

La tendencia también se replica en otras estaciones de monitoreo del corredor fluvial. En la ciudad de Paraná, el nivel fue de 2,04 metros, mientras que en Rosario se ubicó en 1,96 metros, valores que igualmente se mantienen dentro de la categoría de aguas medias bajas.

Por su parte, en sectores más al norte, como Corrientes y La Paz, el río mostró una base relativamente estable, aunque con perspectivas de descenso gradual en los próximos días.

Respecto de las condiciones meteorológicas, el INA prevé la ocurrencia de lluvias leves y dispersas sobre el tramo Paraná–Frente Deltaico durante la próxima semana. Sin embargo, las precipitaciones esperadas no serían suficientes para modificar de manera significativa el comportamiento hidrológico del sistema.

De esta manera, el río Paraná en Santa Fe continuará bajo monitoreo permanente, manteniendo un escenario de relativa estabilidad, aunque con niveles que seguirán por debajo de los registros considerados normales para esta época del año.

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