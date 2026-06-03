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"Es puro corazón": buscan una familia para Víctor, un niño en adopción en Santa Fe

La Justicia santafesina lanzó una nueva convocatoria pública para encontrarle una familia adoptiva. Sus cuidadoras destacaron el deseo que expresa de pertenecer a un hogar

3 de junio 2026 · 10:01hs
Víctor tiene 10 años y desea ser adoptado.

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Víctor tiene 10 años y desea ser adoptado.

La Justicia de Santa Fe difundió una nueva convocatoria pública de adopción para encontrar una familia que pueda brindar amor, contención y un hogar definitivo a Víctor, un niño que actualmente se encuentra en condición de adoptabilidad y que sueña con construir un proyecto de vida junto a quienes lo acompañen en su crecimiento.

La historia fue compartida a través de un emotivo video difundido en redes sociales, en el que Sabrina, directora del Centro Residencial donde vive el niño, y Gisela, responsable de la biblioteca de la institución, relataron cómo fue su evolución emocional y destacaron las cualidades que lo convierten en un pequeño muy especial.

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Según contaron, cuando llegó al hogar, Víctor había desarrollado una especie de "coraza" como mecanismo de protección frente a las experiencias difíciles que atravesó. Sin embargo, con el paso del tiempo logró ganar confianza y expresar sus sentimientos con mayor libertad.

"Lo que a mí me sorprendió de él fue su capacidad de expresar lo que sentía y lo que quería", señaló una de las referentes del espacio. A pesar de su corta edad, el niño pudo identificar con claridad qué situaciones le generaban malestar y cuáles eran sus deseos para el futuro.

Ese proceso también le permitió comenzar a imaginar una vida junto a una familia. Desde entonces, el sueño de ser adoptado se transformó en una de sus mayores ilusiones.

Las cuidadoras no dudaron en destacar sus virtudes. "Yo siempre digo que Víctor es el hijo que una familia querría tener porque es un nene que es puro corazón", afirmaron durante el video.

Además, lo describieron como un niño dulce, tierno, afectuoso y solidario con sus compañeros. También resaltaron su capacidad para soñar y proyectar, sin perder el contacto con la realidad. "Es un soñador, pero con los pies sobre la tierra", resumieron.

La convocatoria recuerda al caso de Nata, el adolescente santafesino que tiempo atrás conmovió a miles de personas al compartir públicamente su deseo de pertenecer a una familia. Su historia tuvo un final feliz cuando finalmente encontró un hogar dispuesto a acompañarlo.

Cómo postularse para la adopción de Víctor

Las personas interesadas en formar parte de esta convocatoria de adopción en Santa Fe pueden enviar un correo electrónico a [email protected] con el asunto: "Convocatoria Víctor 4/2026".

Desde la Justicia remarcaron la importancia de ampliar las posibilidades para que niños y adolescentes en situación de adoptabilidad puedan ejercer su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que les brinde afecto, estabilidad y acompañamiento.

• LEER MÁS: Nata cumplió su sueño: el chico que pedía que lo adoptaran festejó sus 15 años con su nueva familia

niño adopción Santa Fe Justicia convocatoria
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