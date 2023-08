Facundo Farías: "Uno siempre sueña con jugar con el mejor del mundo"

Tanto Farías como Avilés no están habilitados para jugar la Leagues Cup pero ya están a disposición del Tata Martino para la US Open Cup y la reanudación de la MLS. Farías, de 20 años, utilizará la camiseta número 11; y Avilés, de 19, eligió la 6.

Mientras que más adelante, Facundo Farías reveló: "A esta chance m lo comunicó mi representante una semana después del partido que jugamos con Colón ante River. La verdad que no me lo esperaba, pero una vez que me dijeron que estaba la posibilidad no lo dudé, es una Liga que está siendo muy competitiva y que va mejorar muchísimo con la llegada de grandes jugadores, por eso estoy feliz con eso. Lo importante es jugar y divertirse".

"La idea de jugar con Messi nadie lo va dudar. Es una liga para seguir creciendo y luego poder dar el salto a Europa. Estoy muy bien y ansioso, disfrutando de los jugadores que hay. Pude hablar con Leo, me preguntó cómo estaba.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1691065407975964672%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1691065407975964672%7Ctwgr%5Ef45fe6a489bb1e2c0f4cda852aebbc9ee3ad79ad%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FSC_ESPN2Fstatus2F1691065407975964672widget%3DTweet&partner=&hide_thread=false "NO ESPERABA QUE SEA ASÍ PRONTO. UNO SIEMPRE SUEÑA CON JUGAR CON EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO". Facundo Farías habló en conferencia de prensa sobre su primer encuentro con Leo Messi en Inter Miami.



Me saqué la foto hace unos meses, no lo esperaba que sea tan pronto de jugar con el mejor del mundo. Estaba volviendo de una lesión, hoy estoy acá y estoy disfrutando al máximo".