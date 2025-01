Farioli: "Sin dudas que vamos a elevar el caso a la FIFA"

Brian Farioli demandará a Alianza Lima, luego de que el club peruano manifestará que no pasó con éxito la revisión médica

Brian Farioli ejecutó la cláusula de salida y se desvinculó de Colón para convertirse en refuerzo de Alianza Lima. Sin embargo, el volante no jugará en el club peruano y además demandará a Alianza Lima

"La verdad que es una lástima no poder jugar en Alianza, pero por cuestiones que no son mías, no puedo hacerlo. Los estudios hablan por sí solos, estoy totalmente curado de la lesión. El médico de Alianza se puso en contacto con la gente de Colón y el médico de Colón le mostró el alta médica", comenzó contando.