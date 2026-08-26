Unión le dio las chances que reclamaba y Tarragona hizo el resto

Cristian Tarragona fue contundente tras la derrota de Unión ante San Lorenzo sobre sus nulas chances de gol, y terminó pagando ante Aldosivi. Los detalles.

Cristian Tarragona no se guardó nada después de la derrota de Unión ante San Lorenzo. El delantero, que hoy lleva la cinta de capitán, coincidió con Leonardo Madelón, quien había reconocido que el rendimiento del equipo no lo representaba, pero además dejó una frase que generó repercusión: “Hace tres partidos que no pateo al arco. No es por culpa mía, es por falta de claridad del equipo”.

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El atacante hizo referencia a los encuentros ante Lanús, Central Córdoba y San Lorenzo. Frente al Granate, Unión terminó ganando 2-1 con los golazos de Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira, mientras que después cayó 2-1 ante Central Córdoba en Santa Fe y 1-0 frente al Ciclón en el Nuevo Gasómetro.

Tarragona pidió juego y tuvo su respuesta en la victoria de Unión

Lo particular es que Tarragona no solamente habló: en Mar del Plata tuvo las oportunidades que reclamaba y no perdonó. Ante Aldosivi, el capitán tatengue contó con dos situaciones claras y convirtió ambas para darle forma a la remontada de Unión.

Prensa Unión

En el primer gol apareció el instinto del goleador. Tras el remate de Mauro Luna Diale, Tarragona siguió la jugada y no dio por perdida la acción pese a que el arquero Lucas Acosta parecía tener controlada la pelota. El guardameta no logró retenerla y el delantero apareció de arremetida para poner el 1-0.

Su segundo tanto fue todavía más destacado. Tarragona coronó una espectacular acción colectiva de Unión, luego de una asistencia sin tocar la pelota de Emilio Giaccone, y definió con categoría para sentenciar el partido.

Así, el delantero terminó haciendo en la cancha lo que había reclamado después de la derrota ante San Lorenzo: tener situaciones para poder definir.

Cuando Tarragona tiene una, la manda a guardar en Unión

Tarragona demostró una vez más que no necesita demasiadas oportunidades para marcar diferencias. Cuando Unión consiguió generar juego y ponerlo frente al arco rival, el delantero respondió con contundencia.

La estadística del actual Torneo Clausura refleja su importancia: disputó seis partidos, convirtió tres goles y sumó 524 minutos. Además, en la Copa Argentina jugó dos encuentros y acumuló otros 179 minutos.

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La única excepción reciente fue el partido ante Gimnasia de Mendoza, donde tuvo posibilidades para convertir pero no logró estar fino en la definición. En Mar del Plata, en cambio, tuvo dos y facturó dos.

Por eso, las palabras de Tarragona después de San Lorenzo adquieren otra dimensión tras lo ocurrido en el José María Minella. Pidió más claridad, Unión la encontró y el capitán respondió como suelen hacerlo los goleadores: aprovechando cada oportunidad.