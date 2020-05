Fede Domínguez: "Me hacía bien abrazarlo a Eduardo todos los días"

Federico Domínguez, exdefensor de Vélez, Independiente, River, entre otros, y hermano de Eduardo (actual DT de Colón), rompió el silencio el sábado vía Twitter para contar que ganó el partido más importante de su vida: dejar atrás un cáncer de colon. En diálogo con TyC Sports, relató cómo fue el difícil proceso.

"Fue un camino larguísimo, muy a contrarreloj, en el que hay que ocuparse. Entrás en un mundo que desconocés, te empezás a informar de qué se trata. Y entré en un montón de estados. Negación, enojo... Empezás a preguntarte un montón de cosas", empezó Fede Domínguez en una entrevista con Planeta Gol.

El ex zaguero, que se retiró en 2013 y tiene 43 años, Domínguez siguió: "Me hicieron dos operaciones: en la primera me retiraron el tumor y me reconstruyeron el intestino grueso, pero había un tiempo para que se cicatrice. Fueron tres meses en los que utilicé la bolsa".

Antes de ello, Domínguez explicó que "hacía radioterapia de lunes a viernes" y aseguró que "entrar a las clínicas es un ambiente fuerte, pesado" porque "te encontrás con absolutamente de todo. Valorás un montón de cosas porque entrás al quirófano y no sabés cómo vas a salir. Es muy fuerte", manifestó.

Por otra parte, agradeció el apoyo de su familia y en especial a su hermano Eduardo, quien lo sumó a su equipo de trabajo mientras estuvo en Nacional de Montevideo. "Me dijo 'venite a laburar conmigo, te va a hacer bien'. Yo le pedí por favor, porque me hacía bien estar alrededor del fútbol", afirmó el hermano del técnico de Colón.

image.png Fede Domínguez reveló de qué manera lo ayudó Eduardo, actual DT de Colón, en su recuperación.

En ese contexto, reconoció que, sin que los futbolistas sepan de su problema de salud, trataba de ayudarlos cuando estaban fastidiosos por cuestiones del juego. "Les decía que hay problemas muchos más graves", comentó el hermano de Eduardo Domínguez, quien fue campeón del mundo Sub-20 con la Selección Argentina en Qatar 1995.

Por último, aseguró que "no fue fácil" hacer pública la situación por exponerse con imágenes del tratamiento y el postoperatorio, pero lo hizo con el fin de "dejar un mensaje de esperanza" para los que sufren algo similar. "Tomé coraje porque quería cerrar un ciclo, una etapa, con todas las sensaciones que tenía en ese momento", destacó Domínguez.