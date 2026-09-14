Federico Beligoy: "Quisieron instalar otra falacia contra el arbitraje argentino"

El director nacional de arbitraje argentino, Federico Beligoy , defendió el trabajo de los árbitros Andrés Gariano y Silvio Trucco , quienes fueron cuestionados por no expulsar al mediocampista Mauro Arambarri en el pasado partido entre Atlético Tucumán y River .

El ex árbitro publicó los audios de la cabina VAR que llevaron a sostener la decisión de la tarjeta amarilla, y amenazó: “Quienes difundieron falsas informaciones, sin ningún tipo de sustento, deberán responder por ello ante la justicia”.

Beligoy viene acumulando detractores en las últimas semanas ya que, a las recientes y furiosas declaraciones del entrenador del “Decano”, Julio César Falcioni, también se le suman cuestionamientos de los presidentes de River, Lanús e Independiente Rivadavia, además de los entrenadores de Vélez y Gimnasia La Plata.

Julio César Falcioni protagonizó una conferencia de prensa memorable, en la que cuestionó agresivamente al arbitraje argentino y enfatizó en la actuación de Andrés Gariano, juez de campo en el partido mencionado, aclarando que se da cuenta rápidamente cuando lo “cagan”.

En medio de sus acaloradas declaraciones, el director técnico cuestionó el criterio del referí de 40 años, a quien incluso se vio haciendo una leve celebración tras el gol del triunfo de River, y afirmó: “Antes de que él fuera polvo o paja, yo ya estaba en una cancha de fútbol”.

A pesar de reconocer que tanto su expulsión como la de su mediocampista Franco Nicola fueron correctas, el DT puso el foco en la jugada protagonizada por Mauro Arambarri a los 31 minutos del segundo tiempo, quien barrió de forma violenta al delantero Alexis Canelo por la espalda y, para sorpresa del experimentado entrenador, no vio la tarjeta roja.

Luego de sus verborrágicas afirmaciones, Federico Beligoy salió al cruce reclamando que se intentó “instalar otra falacia contra el arbitraje argentino”, perpetuada por “muchos operadores”, que buscan “instalar una realidad que no existió”.

Además, el director nacional de arbitraje publicó los audios de la cabina del VAR al momento de la revisión, en los que se comprueba que, luego de un chequeo breve, Silvio Trucco coincidió con la decisión de solamente amonestar al jugador “Millonario”, amparándose en que el uruguayo toca la pelota con la pierna izquierda antes del impacto y golpea a su rival con la derecha recogida, a pesar de reconocer la temeridad de la infracción.

Además de la publicación del archivo del VAR, la Asociación Argentina de Árbitros expidió un comunicado en el que afirman que “la difusión de afirmaciones falsas, inexactas o carentes de sustento no puede ser amparada abajo el legítimo ejercicio de la libertad de expresión”, en una situación que “no resulta jurídicamente inocua” y deber ser “considerada” por posibles consecuencias sobre su “seguridad, integridad y honorabilidad”.

“La crítica puede ser legítima, la difamación, tergiversación e imputación sin sustento no lo son”, continúa el mensaje, que también tilda de negligentes a quienes cuestionan al arbitraje y amenaza con llevar el conflicto a la justicia.