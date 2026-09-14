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Encontraron asesinada a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

La víctima de 26 años estaba en San Juan terminando su formación en Gendarmería. Por el hecho detuvieron a un joven que habría intentado quitarse la vida tras el ataque.

14 de septiembre 2026 · 17:27hs
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Encontraron asesinada a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Encontraron asesinada a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Una rosarina de 26 años fue asesinada este domingo en San Juan, donde se formaba para ingresar a Gendarmería Nacional. Por el hecho detuvieron a su pareja, quien habría intentado suicidarse después del ataque.

La víctima fue identificada como Camila Agustina Vechiarello, que se encontraba en Barreal, provincia de San Juan, formándose para ingresar a Gendarmería Nacional.

Según se supo, la joven fue hallada muerta en su domicilio. Al arribar al lugar, la policía constató que presentaba signos de una muerte violenta, con golpes y heridas provocadas con un arma blanca.

La pareja de la víctima es el principal sospechoso

La pareja de la víctima, un gendarme de 25 años apartado de la fuerza por bajo rendimiento, fue hallado inconsciente en el mismo lugar del ataque. Según trascendió dejó una carta y habría intentado quitarse la vida.

El sospechoso recibió atención médica y fue trasladado al hospital donde permaneció internado y estable, con custodio policial y a disposición de la Justicia.

Según testigos del consorcio donde vivían ambos, la pareja regresó a su departamento alrededor de las 23 del sábado y un vecino dijo que escuchó el grito de una mujer alrededor de las 1.30 de la madrugada.

Tras recibir el alta médica, el principal sospechoso fue detenido por orden del Juzgado de Garantías en turno. Por su parte, el cuerpo de Camila fue trasladado a la Morgue judicial para su correspondiente autopsia.

El pedido de la familia

La familia de Camilia aseguró que la joven ya había denunciado a su pareja previamente por violencia de género.

Asimismo, reclamaron que el crimen de la joven no quede impune. "Tanto que se reclama Ni Una Menos, todos los días matan a una nueva. Nos están matando a todas las chicas, nuestras hijas, sobrinas y nietas”, dijo la tía de la víctima en una entrevista televisiva.

Por otro lado, en diálogo con medios locales, exigieron que el cuerpo de Camila sea trasladado cuanto antes por vía aérea. El padre de la joven, junto a uno de sus hijos y hermano de la víctima, se encuentran en San Juan realizando los trámites correspondientes.

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