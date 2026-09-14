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Con los pibes como bandera, Unión define su camino en el Clausura

Unión volvió a mostrar mayoría de jugadores formados en el club, no solo siendo una tendencia sino también una decisión que puede potenciar el patrimonio

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2026 · 17:24hs
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Con los pibes como bandera, Unión define su camino en el Clausura

Prensa Unión

La derrota ante Talleres cortó una racha que había ilusionado y dejó su impacto en el ánimo de Unión, pero no modificó una de las características que tendrá el equipo durante el tramo que resta del Clausura. Leonardo Madelón volvió a conformar una delegación con fuerte presencia de futbolistas de inferiores.

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Una tendencia clara en Unión

El dato marca una tendencia difícil de pasar por alto. Ante Instituto, el entrenador había convocado a 14 jugadores formados en el club, mientras que para el viaje a Córdoba fueron 13. Dos partidos consecutivos con una representación mayoritaria de la cantera hablan de una decisión que empieza a convertirse en una política concreta.

Lucas Ayala, uno de los 13 formados en Unión que estuvieron en Córdoba.

Lucas Ayala, uno de los 13 formados en Unión que estuvieron en Córdoba.

La explicación tiene dos caras. Por un lado, el club encuentra en sus juveniles una vía para potenciar su patrimonio, darle rodaje a futbolistas propios y construir valor pensando también en el futuro. Pero, al mismo tiempo, la presencia de los chicos responde a una necesidad que quedó expuesta con la salida de piezas importantes durante el último mercado.

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Madelón ya había puesto el tema sobre la mesa en su última conferencia: se fueron jugadores que tenían un peso considerable dentro del plantel y, ante ese escenario, los pibes que venían pidiendo pista encontraron finalmente el espacio que buscaban. Ahora el desafío no pasa solamente por darles minutos, sino por acompañar su crecimiento en un equipo competitivo y con objetivos por delante.

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Ahí aparece la otra parte de la ecuación: los juveniles necesitan a los grandes tanto como el club necesita que ellos respondan. La experiencia debe funcionar como respaldo para que los más jóvenes puedan soltarse, equivocarse y crecer sin cargar solos con la responsabilidad. La apuesta está hecha; ahora Unión deberá sostenerla, potenciarla y convertir esa cantera que asoma en una verdadera herramienta para lo que queda del Clausura.

Unión Clausura Leonardo Madelón
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