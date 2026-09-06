Federico Villagra ganó la histórica primera edición del Rally de San Francisco

Federico Villagra ganó la edición inaugural del Rally de San Francisco por el campeonato argentino de la especialidad, en lo que fue la sexta fecha de la temporada.

Nadie pudo con él. Esa es la frase que define al ganador del fin de semana de Rally Argentino en el llano cordobés. En un contexto absolutamente histórico, justamente hizo historia el más consagrado de todos. Es que San Francisco recibió por primera vez al campeonato nacional donde brilló Federico Villagra, en una carrera que nunca se había disputado y en un terreno poco común para un rally en la provincia de Córdoba.

Pero, todo eso a Villagra no le generó ninguna dificultad adicional, o al menos no parece que así haya sido y lo demuestran los resultados de la fecha puesto que fue el líder de la carrera de principio a fin. Aún sin ganar todos los tramos que demandó la prueba, pegó en los momentos justos y fue regular. Esa fue la clave para que, a la postre, haya sido el justo vencedor de la competencia que se disputó en su propia provincia.

Así entonces, el denominado “Coyote” sumó un nuevo logro histórico en su trayectoria, ganando una vez más una carrera que se estrena. Además, conquista un nuevo triunfo este año, lo que le permite afianzarse en la punta del campeonato.

De esta manera, el piloto cordobés venció con su Skoda Fabia Rally2, luego de dominar durante toda la carrera, aunque el día sábado tuvo que lidiar fuertemente con su acérrimo rival, Miguel Baldoni (Skoda). Finalmente, el puntano concluyó como escolta a 27,6 segundos mientras que tercero fue el catamarqueño Augusto D’Agostini (Skoda), en su caso terminando a más de un minuto del ganador.

La palabra de Federico Villagra tras el triunfo en el Rally de San Francisco

“La verdad que tuvimos un excelente rally, donde no tuvimos ningún tipo de problemas del principio hasta el final, sobre todo abriendo camino con lo difícil que eso es. Sabíamos que Miguel (Baldoni) tenía una penalización pero aún así tratamos de mantener el ritmo de no desconcentrarnos y salió todo muy bien”, dijo el propio Villagra tras triunfar.

Por otro lado, en el resto de las divisionales se impusieron los siguientes protagonistas: Nicolás González (VW) en la RC MR; Mario Rasso (Peugeot) en la RC3; Juan Saraleguy (Peugeot) y Pablo Curletto (Peugeot) en la RC5.

La próxima fecha para el Campeonato Argentino de Rally será la séptima de la temporada y se desarrollará en la provincia de Entre Ríos. Se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre, y se disputará en las localidades de Diamante y Valle María, pero con epicentro en la primera de las dos mencionadas.