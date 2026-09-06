Izquierdoz le dio la agónica victoria a Lanús ante Defensa en La Fortaleza

Lanús, con un tanto agónico de Carlos Izquierdoz, le ganó por 1-0 a Defensa y Justicia, en La Fortaleza, por la fecha 8 del Torneo Clausura.

Lanús se impuso de forma agónica y por 1-0 ante Defensa y Justicia en un partido en el que no había podido aprovechar la superioridad del primer tiempo y había sufrido en el segundo, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único gol del partido disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez fue del defensor Carlos Izquierdoz, con un remate rápido a la altura del área chica, en 44 minutos del segundo tiempo.

La victoria ubica al conjunto que dirige Mauricio Pellegrino en el noveno puesto de la zona A, con 10 puntos, mientras que el “Halcón” de Florencio Varela no pudo llegar a la punta del grupo y es cuarto con 14 unidades.

En la próxima fecha, el “Granate” deberá visitar a Deportivo Riestra, el lunes 14 de septiembre desde las 19:00, mientras que los dirigidos por Julio Vaccari recibirán a Gimnasia de Mendoza este viernes 11, a partir de las 17:00.

A pesar de no haber contado con jugadas de mucho peligro, el primer tiempo fue dominado por Lanús.

Su primer acercamiento se dio a los 18 minutos, con un tiro libre desde la frontal del área del defensor Sasha Marcich, quien buscó un remate alto pero le salió centralizado, por lo que el arquero Matías Borgogno lo pudo desviar.

En 35 minutos, un pase filtrado por la izquierda terminó en un centro atrás para el control y remate del atacante Allan Wlk, cuya volea se fue por encima del travesaño.

En tiempo cumplido de la primera parte, un centro desde el costado derecho quedó pasado y llegó al segundo palo para la posición del extremo Eduardo Salvio, que improvisó una volea aunque no pudo acertarle al arco.

Ya en la segunda parte, a los dos minutos, un centro al segundo palo de Barbona habilitó la tijera del extremo Juan Gutiérrez, que no conectó bien con la pelota y se la dejó en las manos al arquero rival.

Cuando iban 33 minutos, el defensor Valentín Loza se adentró en el área a pura gambeta y tocó atrás para que el volante Maximiliano Porcel defina desde la medialuna del área, con un tiro a colocar que se fue desviado.

El “Granate” no tuvo llegadas de riesgo en la segunda mitad hasta los 40 minutos, mediante un centro para el atacante colombiano Yoshan Valois, que se había desmarcado hacia el primer palo pero no pudo cabecear cómodo ni darle precisión al tiro.

Lanús lo encontró sobre el final ante Defensa y Justicia

El único gol de la noche llegó a los 44 minutos, cuando Izquierdoz pudo aprovechar un rebote luego de un tiro libre al punto del penal y definió como pudo: su zurdazo de primera pegó en su propia pierna derecha y cambió el palo, por lo que sorprendió a Borgogno y cruzó la línea.

En el quinto minuto de descuento, con una pelota parada al área en la que el propio Borgogno había cargado contra el área rival, un rebote permitió el remate del delantero Leandro Fernández, que impactó con el empeine pero chocó con el arquero Nahuel Losada, de gran tapada sobre su poste derecho para sentenciar la victoria del local.