Argentina XV cayó ante Chile en la definición del Américas Rugby Championship

En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile XV se impuso sobre la hora a Argentina XV por 28-27 y terminó obteniendo el título en un juego que tuvo de todo hasta el final.

En un final vibrante el equipo chileno se lo dio vuelta a Argentina XV, terminó invicto el torneo y se quedó con el premio mayor.

En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Argentina XV fue derrotado por Chile XV 28 a 27 y, de esta manera, finalizó en la segunda colocación del Américas Rugby Championship, con 11 puntos, producto de dos victorias (Paraguay y Uruguay) y una derrota (Chile). Vale destacar que, con el triunfo, el equipo trasandino obtuvo el título del torneo.

El encuentro comenzó con ataques a fondo de cada uno de los equipos. En primera ocasión, fue el equipo local quien estuvo cerca de abrir el marcador, pero la gran defensa propuesta por Argentina XV, desactivó el intento de anotar.

Del posterior ataque por parte de Chile, nació la primera conquista del equipo argentino, en manos de Mateo Pasquini, que capturó una pelota en el piso, y luego de dejar en el camino a dos rivales, aceleró para firmar la primera conquista del partido y dejar el score 5 a 0. A partir de allí, el desarrollo se emparejó debido a una baja en la intensidad por parte de ambos equipos.

A los 23 minutos de juego, Argentina XV volvió a mover el marcador, luego de un drop exitoso por parte del capitán del equipo, Ignacio Dogliani, para establecer el 8-0 parcial.

En la jugada siguiente a la anotación, el equipo argentino se quedó con un hombre menos por la tarjeta amarilla a Diego Correa. Dicha incidencia no modificó los planes de Argentina XV, que siguió buscando su juego dinámico y frontal, para que luego de varias fases, Franco Rossetto rompa la defensa de Chile y anote la segunda conquista del seleccionado argentino, que con la conversión de Ignacio Dogliani, estampó el 15-0.

Los Cóndores lograron salir del cero en el marcador a los 36 minutos luego de una imprecisión en el line por parte del equipo argentino, que finalizó con la pelota en manos del conjunto chileno, que luego de dos pases finalizó con Benjamín Videla zambulléndose en el ingoal argentino. Su fullback, Matías Garafulic, acertó la conversión y le bajó el telón al marcador y al primer tiempo, con victoria argentina 15 a 7.

En los primeros instantes del complemento apareció una de las cartas preferidas en ataque de Argentina XV: el line y maul. Así fue como amplió el marcador, con Martín Vaca comandando la formación desde la cola y apoyando posteriormente, para marcar el 20 a 7 parcial.

El descuento chileno apareció como una ráfaga, luego de una veloz combinación que finalizó con el pase de Marco Alvano hacia el medioscum Benjamín Videla, que apareció en soledad para apoyar debajo de los palos y facilitar la conversión de Matías Garafulic, que fue efectiva.

El line y maul volvió a darle frutos a los dirigidos por Álvaro Galindo, que lograron reponerse de inmediato de la conquista chilena por medio de la formación móvil, que finalizó con Martín Vaca, firmando su doblete y estirando el score que, con la conversión de Dogliani, quedó 27 a 14 para el equipo argentino.

Chile XV no se quedó de brazos cruzados y por momentos se hizo dueño de la pelota y de las ocasiones mas peligrosas. Así fue como, de tanta insistencia, llegó el try en manos de Domingo Saavedra. Una nueva conversión de Garafulic dejó el tanteador 27 a 21 a favor de Argentina XV, a falta de diez minutos.

Chile se lo llevó en el final ante Argentina XV

Sobre el final del partido, y con el reloj como enemigo, el equipo trasandino comenzó a penetrar lentamente la defensa argentina, que a pesar de lograr conectar varios tackles, iba cediendo terreno en cada puntada chilena. A un minuto del final, Los Cóndores lograron derribar la pared defensiva por intermedio de Ernesto Tchimino, que recibió el pase de Marco Alvano y logró apoyar sobre la bandera derecha. La conversión no era nada fácil, pero Garafulic volvió a acertar su envío a los postes y decretó el triunfo y el título chileno, 28 a 27, en Valparaíso.