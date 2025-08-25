Uno Santa Fe | Ovación | Femenino

Femenino: Gimnasia venció a República en el inicio del Clausura

Gimnasia le ganó a República del Oeste por 61-40 en el inicio del Clausura de Mayores del femenino. Los resultados de las categorías menores.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2025 · 07:36hs
Femenino: Gimnasia venció a República en el inicio del Clausura

Este domingo 24 de agosto se disputaron partidos para darle continuidad al Torneo Oficial de divisiones inferiores. Asimismo, Gimnasia doblegó a República del Oeste en el comienzo del certamen Clausura de Mayores. Recién el 2 de septiembre se completará la primera jornada.

RAMA FEMENINA - DOMINGO 24 DE AGOSTO

CATEGORÍA U13 - FECHA 16

Santa Rosa 44 - CUST A 37

Gimnasia 56 - El Quillá 68

CATEGORÍA U15 - FECHA 16

Gimnasia 60 - El Quillá 35

CATEGORÍA MAYORES - CLAUSURA - FECHA 1

Gimnasia 61 (Cora Minetti 16) - República del Oeste 40 (Irina Aballay 12)

CUST vs. Alma Juniors (martes 2/9)

Fuente: ASB

Femenino Gimnasia República
Noticias relacionadas
arroyo leyes y union y progreso mandan en sus zonas en el promocional

Arroyo Leyes y Unión y Progreso mandan en sus zonas en el Promocional

asi sera el programa de partidos de la fecha 6 del prefederal

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

estudiantes quiere levantar cabeza ante un necesitado aldosivi

Estudiantes quiere levantar cabeza ante un necesitado Aldosivi

river, con un muleto ante lanus pensando en union

River, con un muleto ante Lanús pensando en Unión

Lo último

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Último Momento
Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Ovación
Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"