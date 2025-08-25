Este domingo 24 de agosto se disputaron partidos para darle continuidad al Torneo Oficial de divisiones inferiores. Asimismo, Gimnasia doblegó a República del Oeste en el comienzo del certamen Clausura de Mayores. Recién el 2 de septiembre se completará la primera jornada.
Femenino: Gimnasia venció a República en el inicio del Clausura
Gimnasia le ganó a República del Oeste por 61-40 en el inicio del Clausura de Mayores del femenino. Los resultados de las categorías menores.
Por Ovación
25 de agosto 2025 · 07:36hs
RAMA FEMENINA - DOMINGO 24 DE AGOSTO
CATEGORÍA U13 - FECHA 16
Santa Rosa 44 - CUST A 37
Gimnasia 56 - El Quillá 68
CATEGORÍA U15 - FECHA 16
Gimnasia 60 - El Quillá 35
CATEGORÍA MAYORES - CLAUSURA - FECHA 1
Gimnasia 61 (Cora Minetti 16) - República del Oeste 40 (Irina Aballay 12)
CUST vs. Alma Juniors (martes 2/9)
Fuente: ASB