Tal como estaba previsto se realizó el tradicional festival de boxeo que fue organizado por el gimnasio Willie Pep de nuestra capital, en el cual hubo dos combates profesionales y siete con púgiles aficionados. La contienda se realizó en las instalaciones de Festram, que es la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, en avenida Freyre y General López de la ciudad de Santa Fe, y contó con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.
Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram
Por Ovación
Ante un muy buen marco de público, y con la organización de Leandro y Nacho Doldán del gimnasio Willie Pep se concretó el tradicional festival boxístico que tuvo dos combates profesionales y siete peleas amateurs. La fiscalización estuvo a cargo de José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe; los árbitros fueron Ricardo Centurión y Rolando Sandoval, mientras que como jueces actuaron Darío Gómez, Emanuel Baisetto, Torcuato Arzeno y Lisandro Mellier. El médico presente fue el doctor Sergio Ramseyer y Beatriz Perassi la cronometrista.
En la pelea profesional de fondo, a cuatro rounds, y en categoría welter, el santafesino Jorge Solís de 26 años 3-(1 KO) del gimnasio Willie Pep derrotó por puntos a Franco Nieto de Villa Gobernador Gálvez de 24 años 0-4 (1 KO). En esta contienda, que contó con el arbitraje de Rolando Sandoval, las tarjetas fueron de la siguiente manera: Torcuato Arzeno 40-35, Ramon Benavidez 38-37 y Máximo Machuca 40-35.
En el semifondo, a cuatro asaltos, en categoría superwelter, Matías Gallucci del Willie Pep de 31 años, 11-5 (4Kos) superó por puntos a Néstor Ismael Fernández de la ciudad de Santa Fe de 27 años, 3-6 (2Kos). La pelea que contó con el control de Rolando Sandoval arrojó las siguientes tarjetas: Torcuato Arzeno 37-38, Ramón Benavidez 36-39 y Máximo Machuca 38-37.
En cuanto a la cartelera de peleas amateurs confeccionados por Leandro Doldán, promotor del festival que contó con siete pleitos protagonizados por pugilistas aficionados. En hasta 60 kilos, a 3 rounds, Santiago Medina del Boxing Club Pepón Molina derrotó por puntos a Tomás Osuna del Thunder Box, mientras que Junior López, entrenado por Carlos Lemos en el Club Colón, superó por puntos a Arturo Gotardi del Willie Pep a 3 rounds en hasta 75 kilos.
En hasta 69 kilos, a 3 rounds, Gustavo Ferreyra del Willie Pep se impuso por puntos a Tiziano Unider del Team Toledo de Esperanza, mientras que en hasta 60 kilos, a tres vueltas, Alex Molinas del gimnasio Willie Pep derrotó por puntos a Nicolás Monzón del Boxing Club Patón García de la ciudad de San José del Rincón.
Por su parte, en hasta 75 kg, a tres rounds, Valentín Miño del Willie Pep derrotó por puntos a Nahuel Aguilar del Team Toledo de Esperanza, y en hasta 85 kg, a tres asaltos, Axel Donadío del Willie Pep derrotó por puntos a Jonathan Salcedo del gimnasio Thunder Box. Finalmente, en hasta 75 kg, a tres vueltas, Franco Anzillero, entrenado por Osvaldo Salami y Walter Zoccola del Olimboxing, superó a Bruno Encina del Willie Pep.