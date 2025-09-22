Uno Santa Fe | Ovación | Willie Pep

Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

En el festival de boxeo organizado por Willie Pep en Festram, Jorge Solís, en el fondo, y Matías Gallucci, en el coestelar, ganaron los combates profesionales

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2025 · 19:45hs
En el fondo

En el fondo, Jorge Solís, uno de los profesionales del Willie Pep, ganó por puntos en Festram.

Tal como estaba previsto se realizó el tradicional festival de boxeo que fue organizado por el gimnasio Willie Pep de nuestra capital, en el cual hubo dos combates profesionales y siete con púgiles aficionados. La contienda se realizó en las instalaciones de Festram, que es la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, en avenida Freyre y General López de la ciudad de Santa Fe, y contó con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

Destacado festival boxístico en Festram

Ante un muy buen marco de público, y con la organización de Leandro y Nacho Doldán del gimnasio Willie Pep se concretó el tradicional festival boxístico que tuvo dos combates profesionales y siete peleas amateurs. La fiscalización estuvo a cargo de José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe; los árbitros fueron Ricardo Centurión y Rolando Sandoval, mientras que como jueces actuaron Darío Gómez, Emanuel Baisetto, Torcuato Arzeno y Lisandro Mellier. El médico presente fue el doctor Sergio Ramseyer y Beatriz Perassi la cronometrista.

En la pelea profesional de fondo, a cuatro rounds, y en categoría welter, el santafesino Jorge Solís de 26 años 3-(1 KO) del gimnasio Willie Pep derrotó por puntos a Franco Nieto de Villa Gobernador Gálvez de 24 años 0-4 (1 KO). En esta contienda, que contó con el arbitraje de Rolando Sandoval, las tarjetas fueron de la siguiente manera: Torcuato Arzeno 40-35, Ramon Benavidez 38-37 y Máximo Machuca 40-35.

BOXEO FESTIVAL FESTRAM WILLIE PEP F02
En el semifondo, el santafesino Mat&iacute;as Gallucci, del Willie Pep, derrot&oacute; por puntos al duro N&eacute;stor Fern&aacute;ndez.

En el semifondo, el santafesino Matías Gallucci, del Willie Pep, derrotó por puntos al duro Néstor Fernández.

En el semifondo, a cuatro asaltos, en categoría superwelter, Matías Gallucci del Willie Pep de 31 años, 11-5 (4Kos) superó por puntos a Néstor Ismael Fernández de la ciudad de Santa Fe de 27 años, 3-6 (2Kos). La pelea que contó con el control de Rolando Sandoval arrojó las siguientes tarjetas: Torcuato Arzeno 37-38, Ramón Benavidez 36-39 y Máximo Machuca 38-37.

En cuanto a la cartelera de peleas amateurs confeccionados por Leandro Doldán, promotor del festival que contó con siete pleitos protagonizados por pugilistas aficionados. En hasta 60 kilos, a 3 rounds, Santiago Medina del Boxing Club Pepón Molina derrotó por puntos a Tomás Osuna del Thunder Box, mientras que Junior López, entrenado por Carlos Lemos en el Club Colón, superó por puntos a Arturo Gotardi del Willie Pep a 3 rounds en hasta 75 kilos.

En hasta 69 kilos, a 3 rounds, Gustavo Ferreyra del Willie Pep se impuso por puntos a Tiziano Unider del Team Toledo de Esperanza, mientras que en hasta 60 kilos, a tres vueltas, Alex Molinas del gimnasio Willie Pep derrotó por puntos a Nicolás Monzón del Boxing Club Patón García de la ciudad de San José del Rincón.

Por su parte, en hasta 75 kg, a tres rounds, Valentín Miño del Willie Pep derrotó por puntos a Nahuel Aguilar del Team Toledo de Esperanza, y en hasta 85 kg, a tres asaltos, Axel Donadío del Willie Pep derrotó por puntos a Jonathan Salcedo del gimnasio Thunder Box. Finalmente, en hasta 75 kg, a tres vueltas, Franco Anzillero, entrenado por Osvaldo Salami y Walter Zoccola del Olimboxing, superó a Bruno Encina del Willie Pep.

Willie Pep Festram boxeo
Noticias relacionadas
toda la programacion semanal del oficial prefederal y la a2

Toda la programación semanal del Oficial Prefederal y la A2

balon de oro: ousmane dembele gano el premio al mejor jugador de la temporada

Balón de Oro: Ousmane Dembélé ganó el premio al mejor jugador de la temporada

lamine yamal se quedo con el trofeo kopa por segundo ano seguido

Lamine Yamal se quedó con el Trofeo Kopa por segundo año seguido

gustavo quinteros fue presentado como dt de independiente

Gustavo Quinteros fue presentado como DT de Independiente

Lo último

Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

Último Momento
Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

Festival de Willie Pep: Solís y Gallucci, los profesionales ganadores en Festram

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

El respaldo financiero de Estados Unidos relajó al dólar, que retrocedió $85 y cerró este lunes a $1.430

De la mano de Spies, Colón arrancó el trabajo para la próxima la Liga Argentina

De la mano de Spies, Colón arrancó el trabajo para la próxima la Liga Argentina

Toda la programación semanal del Oficial Prefederal y la A2

Toda la programación semanal del Oficial Prefederal y la A2

Ovación
Otro pibe de las inferiores debutó en Colón tras concretarse la permanencia

Otro pibe de las inferiores debutó en Colón tras concretarse la permanencia

Medrán tampoco encontró la fórmula para levantar a Colón

Medrán tampoco encontró la fórmula para levantar a Colón

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Cambio de horario para Estudiantes (BA)-Colón en Caseros

Cambio de horario para Estudiantes (BA)-Colón en Caseros

El sol, polémico protagonista del empate que sufrió Unión

El sol, polémico protagonista del empate que sufrió Unión

Policiales
Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná