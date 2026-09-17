Hockey en los Juegos Suramericanos: Los Leones y el desafío de un nuevo objetivo en Santa Fe 2026

El seleccionado argentino masculino encaró su participación en los Juegos con una combinación de jugadores experimentados y jóvenes que buscan sumar minutos luego del tercer puesto logrado en el campeonato mundial.

El seleccionado masculino viene de lograr el bronce en el Mundial y va por el oro en Santa Fe.

Los Leones atraviesan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una combinación de experiencia y juventud, mientras disfrutan de un escenario que también les permite mostrar el hockey masculino ante un público cada vez más numeroso.

El seleccionado argentino ganó sus dos primeros partidos: goleó 22-0 a Perú y luego superó 4-1 a Brasil. Este viernes 18 de septiembre, desde las 16, enfrentará a Chile por la tercera fecha de la fase inicial.

Una experiencia especial en Santa Fe

Más allá de la competencia, los jugadores destacaron el entorno que encontraron en Santa Fe. Tomás Habif, capitán del seleccionado, contó que el plantel está cómodo con las instalaciones y valoró especialmente las condiciones de la cancha. “Llegamos hace una semana más o menos, estamos muy cómodos. Las instalaciones están bien, la cancha está impecable”, señaló.

Para el jugador, disputar los Juegos en Argentina también representa una oportunidad para darle mayor visibilidad a una disciplina que todavía busca ampliar su llegada entre los varones. “En un país tan futbolero, sabemos que cuesta un poco más al resto de las disciplinas, entonces es súper importante”, señaló.

El apoyo del público santafesino

Las tribunas repletas de público aparecen como una de las imágenes que más sorprendieron al plantel. Santiago Tarazona destacó especialmente el acompañamiento durante el encuentro frente a Brasil: “el otro día con Brasil se sintió mucho, así que esperemos que nos sigan acompañando hasta el final del torneo”.

Habif también remarcó la importancia de jugar frente a espectadores que quizás tienen su primer contacto con el hockey. Para Los Leones, esa cercanía puede ser clave para despertar el interés de nuevos chicos. “Que se pueda mostrar el deporte, que la gente se acerque y lo empiece a conocer mucho más”, expresó.

Lo que viene para Los Leones en Santa Fe

La convocatoria para estos Juegos tiene un componente particular: combina jugadores experimentados con jóvenes que empiezan a sumar minutos en la selección mayor. Nicolás Cicileo explicó que la competencia sirve para que quienes transitan sus primeros pasos internacionales puedan ganar experiencia.

“Estos Juegos Suramericanos nos sirven para que los chicos que quizás están haciendo sus primeros partidos, que van a ser parte del proceso Sub 21, ganen experiencia”, señaló. El entrenador Juan Manuel Vivaldi también destacó ese recambio: “hay muchos chicos Sub 21 que están haciendo su debut con el mayor”.

Más canchas en el interior

Vivaldi consideró que sumar superficies de primer nivel fuera de Buenos Aires puede favorecer especialmente al hockey de la región. “Ir sumando campos de agua de primer nivel ayuda mucho al desarrollo”, afirmó.

Habif coincidió y planteó la necesidad de que este tipo de instalaciones lleguen a más provincias. La posibilidad de contar con ellas, permitiría ampliar la cantidad de lugares donde los chicos puedan iniciarse y desarrollarse en el deporte.

Mientras tanto, Los Leones continúan su recorrido en los Juegos con un objetivo deportivo concreto, pero también como protagonistas de una experiencia que combina competencia, público y el contacto con una ciudad que los recibió con las tribunas colmadas.