Jerarquía y formación: Estudio Básquet arma un Campus de alto nivel en Unión de Santo Tomé

Estudio Básquet, espacio liderado por Lucio Maldonado y Germán Arancio, organizará el 4 y 5 de julio un Campus Mixto con figuras destacadas del básquet nacional

Estudio Básquet , espacio liderado por Lucio Maldonado y Germán Arancio organizará el 4 y 5 de julio un Campus Mixto con figuras destacadas del básquet nacional. Participarán Candela Gentinetta, Ignacio Alessio y Ariel Rearte.

La formación, la tecnificación y el aprendizaje volverán a ser protagonistas en Unión de Santo Tomé . Allí, durante el 4 y 5 de julio, se desarrollará el Campus Mixto impulsado por Estudio Básquet, un proyecto encabezado por Lucio Maldonado y Germán Arancio, dos profesionales que continúan apostando al crecimiento integral de chicos y chicas dentro del deporte.

El evento contará con la presencia de figuras reconocidas del básquet argentino, que aportarán experiencia y conocimientos a través de entrenamientos, charlas y trabajos específicos. Una de ellas será Candela Gentinetta, la jugadora rafaelina que actualmente disputa las finales de la Liga Nacional Femenina con Obras Basket y que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

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También estará Ignacio Alessio, referente histórico de Unión de Santa Fe, donde se convirtió en capitán y goleador emblemático. Su recorrido y liderazgo serán parte del valor agregado que tendrá el Campus para los jóvenes participantes.

A su vez, el cuerpo de profesionales contará con la presencia de Ariel Rearte, actual entrenador de Unión de Santa Fe en la Liga Nacional. Con una extensa trayectoria en el desarrollo y formación de jugadores, Rearte aportará toda su experiencia en un espacio pensado para potenciar fundamentos y conceptos del juego.

El Campus no solo apunta a perfeccionar aspectos técnicos y tácticos, sino también a transmitir valores, hábitos y herramientas que hacen al crecimiento deportivo y personal. En ese camino, el trabajo diario de Lucio Maldonado y Germán Arancio sigue consolidándose como una propuesta seria y de jerarquía, con el objetivo de elevar la vara y seguir fortaleciendo el desarrollo del básquet en la región.