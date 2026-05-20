Madelón perfila dos cambios obligados en Unión para enfrentar a Independiente

El entrenador de Unión, Leonardo Madelón, ajusta detalles para el cruce ante Independiente por Copa Argentina, con dos posibles bajas por lesión

La cuenta regresiva ya está en marcha y Leonardo Madelón empieza a definir el rompecabezas para uno de los partidos más importantes del semestre. Este viernes, desde las 20, Unión se medirá frente a Independiente en Rosario por los 16avos de final de la Copa Argentina y, a falta de una práctica, el DT perfila dos variantes.

La primera variante parece prácticamente definida. Marcelo Estigarribia no logró recuperarse del desgarro y todo indica que quedará al margen. En ese escenario, Agustín Colazo aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en el ataque.

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Pero no sería el único cambio. Brahian Cuello tampoco trabajó con normalidad y su presencia genera dudas. Por eso, durante los últimos movimientos tácticos, Madelón comenzó a probar con Lucas Menossi dentro de los 11 titulares. A partir de esa posible inclusión también se abre otro interrogante: el esquema. El cuerpo técnico analiza si mantener un 4-4-2 más tradicional o apostar por un 4-3-1-2, con Palacios en una función más libre detrás de los delanteros.

Brahian Cuello.jpg Brahian Cuello también sería baja en Unión. Prensa Unión

La decisión final se tomará este jueves, en la última práctica antes del viaje a Rosario, donde el plantel quedará concentrado de cara al choque eliminatorio en la Cuna de la Bandera.

Los probables 11 de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Mauro Pittón, Rafael Profini y Lucas Menossi; Julián Palacios; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.