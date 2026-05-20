La cuenta regresiva ya está en marcha y Leonardo Madelón empieza a definir el rompecabezas para uno de los partidos más importantes del semestre. Este viernes, desde las 20, Unión se medirá frente a Independiente en Rosario por los 16avos de final de la Copa Argentina y, a falta de una práctica, el DT perfila dos variantes.
Madelón perfila dos cambios obligados en Unión para enfrentar a Independiente
El entrenador de Unión, Leonardo Madelón, ajusta detalles para el cruce ante Independiente por Copa Argentina, con dos posibles bajas por lesión
Por Ovación
• LEER MÁS: Tema crucial en Unión: Spahn explotó contra Racing y apuntó a Milito por el caso Nardoni
La primera variante parece prácticamente definida. Marcelo Estigarribia no logró recuperarse del desgarro y todo indica que quedará al margen. En ese escenario, Agustín Colazo aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en el ataque.
• LEER MÁS: Spahn: "Dónde Madelón va a estar mejor que en Unión, queremos hacerle una estatua"
Pero no sería el único cambio. Brahian Cuello tampoco trabajó con normalidad y su presencia genera dudas. Por eso, durante los últimos movimientos tácticos, Madelón comenzó a probar con Lucas Menossi dentro de los 11 titulares. A partir de esa posible inclusión también se abre otro interrogante: el esquema. El cuerpo técnico analiza si mantener un 4-4-2 más tradicional o apostar por un 4-3-1-2, con Palacios en una función más libre detrás de los delanteros.
La decisión final se tomará este jueves, en la última práctica antes del viaje a Rosario, donde el plantel quedará concentrado de cara al choque eliminatorio en la Cuna de la Bandera.
Los probables 11 de Unión
Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Mauro Pittón, Rafael Profini y Lucas Menossi; Julián Palacios; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.