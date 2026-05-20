Desnutrición crónica y sobrepeso: el camión de CONIN detectó altos índices de malnutrición infantil en Santa Fe

El intendente Juan Pablo Poletti recorrió el dispositivo móvil apostado en la Estación Mitre. Desde la fundación advirtieron que, si bien bajaron los casos de desnutrición grave respecto a años anteriores, preocupa la repetición de cuadros de baja talla y obesidad por mala alimentación.

El camión sanitario de la Fundación CONIN se instaló en la ciudad de Santa Fe para llevar adelante un intenso operativo de control médico, nutricional y social enfocado en la primera infancia.

El dispositivo móvil, que recorre de manera itinerante distintos puntos de la Argentina, se apostó en los predios de la Estación Mitre (General López al 3600), donde el intendente Juan Pablo Poletti asistió este miércoles para supervisar las tareas y respaldar el trabajo articulado con el municipio.

Durante la actividad, los equipos médicos de la fundación trabajaron en conjunto con las secretarías de la Municipalidad, que sumaron al predio servicios de vacunación de calendario, asesoramiento en salud sexual y reproductiva, abordaje de consumos problemáticos, promoción de derechos de las infancias y la asistencia del Punto Violeta.

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Diagnóstico local: el riesgo invisible de la baja talla

La presidenta de la Fundación Hoy por Mañana - CONIN Santa Fe, Mercedes Depetris, brindó un panorama detallado sobre los primeros diagnósticos arrojados por el relevamiento en la capital provincial. Aunque llevó alivio al confirmar que no se detectaron cuadros de desnutrición aguda o grave en las primeras horas, encendió las alarmas sobre patologías estructurales ligadas a la vulnerabilidad social.

“No dio desnutrición grave hasta el momento, pero sí malnutrición, obesidad por malnutrición y baja talla, que es una indicación directa de desnutrición crónica”, alertó la referente.

Depetris trazó un balance comparativo con las mediciones que la ONG realizaba tiempo atrás en las barriadas santafesinas: “Nosotros hace tres años hicimos un relevamiento en barrio San Agustín y ahí la situación era muy grave, había altísimos niveles de desnutrición. Por lo que estamos viendo ahora en los centros y en las derivaciones del Hospital de Niños, no hay tantos casos de desnutrición grave, pero sí se repite mucho el tema de la malnutrición y la baja talla”.

La especialista remarcó que el factor tiempo es el recurso más crítico para evitar secuelas irreversibles: “Cuanto más temprana es la detección de la problemática, más probabilidades hay de que no haya hecho tanto daño en el niño. En casos de desnutrición grave, el freno en el desarrollo del cerebro impide que el chico el día de mañana tenga un futuro mejor”.

Monitoreo de peso y talla en territorio

El intendente Poletti insistió en la necesidad de que el Estado local ponga su infraestructura a disposición de las organizaciones del tercer sector para potenciar el alcance de los programas de salud.

“Vinimos a acompañar una actividad que realmente es valiosa. Lo que queremos es aportar desde la Municipalidad otros dispositivos y poder convocar a los padres a que traigan a sus hijos”, señaló el mandatario.

El médico y actual titular del Ejecutivo local detalló la metodología del operativo: "El objetivo es poder estar valorizando el peso, la talla y los distintos parámetros biométricos que CONIN tiene estandarizados para tomar a tiempo una malnutrición. Aportamos nuestro equipo de apoyo sanitario para ver cómo podemos ayudar a más vecinos".

Sostén alimentario y centros comunitarios

Actualmente, CONIN sostiene su red de asistencia local a través de tres centros de atención ubicados estratégicamente en los barrios San Agustín, Santa Rosa de Lima y en el predio de Cilsa, donde brindan cobertura integral a 65 familias y 85 niños de forma permanente.

Respecto al financiamiento y operatividad de la institución en un contexto económico complejo, Depetris detalló: “La fundación se sustenta gracias a los padrinos que nos acompañan desde hace años, y la Municipalidad nos está otorgando la ayuda alimentaria mensualmente".

Este aporte estatal clave es el que les permite confeccionar los bolsones de alimentos nutritivos de alto valor biológico que se entregan a las madres, sirviendo además como insumo para replicar los talleres de cocina saludable y economía hogareña en las casas de los beneficiarios.