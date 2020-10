"FINA dispuso la cancelación de la Maratón Santa Fe-Coronda"

El presidente del comité organizador de la Maratón Santa Fe-Coronda explicó en la atención a los medios que realizó en la plaza de Mayo de nuestra capital que "entre las competencias que están canceladas están la Maratón Santa Fe-Coronda, Rosario, lago San Juan en Canadá, Capri-Nápoles, Novi en Croacia, y Macedonia, con lo cual el circuito ha quedado suspendido".

Agregó que "era una cuestión que nosotros esperábamos que sucediera debido a la cuestión de la pandemia. Y más que nada, nosotros con la gente de Rosario, porque lo que hemos hecho es esperar hasta último momento como para ver si había alguna posibilidad de concreción. Pero hubo que oficializar que el circuito a nivel mundial ha sido cancelado, y así lo estamos haciendo conocer".

image.png La Fina canceló todo el circuito internacional para el Gran Prix de Maratones y el Ultramarathon Swim Series.

A cerca de una posible fecha de reprogramación, el doctor Micocci explicó que "no, para nada, incluso no hemos recibido ninguna noticia oficial Fina sobre el 2021, porque el mundo está pasando esta cuestión, y sería muy poco atinado hacer anuncios sobre el futuro". Inmediatamente, y atendiendo a que la Santa Fe-Coronda abre el calendario siempre, en relación a ello "ojalá que podamos hacerlo, pero no lo podemos concretar, nosotros quisiéramos ser el puntapié inicial o la brazada de arranque de la temporada 2021, pero hay muchos factores que juegan en contra; la pandemia, la cuestión económica, la situación del río, así que en concreto, lo que sabemos es que el circuito 2020 ha sido cancelado".

También comentó que "este año hemos tenido que suspender dos veces la Santa Fe-Coronda. A principios de año por cuestiones económicas, y presupuestarias. Estábamos todos listos y preparados; dirigentes, nadadores, y el comité organizador. El río se presentaba bajo, pero nadable, pero la situación económica del país y la provincia, llevó a postergar buscándola hacer el 15 de noviembre, en concordancia con la fecha de la fundación de la ciudad de Santa Fe".

image.png No hay certeza sobre si se podrá llevar adelante la competencia en 2021.

"Ahora el tema de la pandemia nos cruza a todos, y de esa manera nos vemos imposibilitados de realizarla. Es una pena, estamos todos dolidos y angustiados, pero es la realidad que nos toca vivir. Es un evento que nos gusta mucho, que venimos realizando desde la década del 80, y esto nos pone coto a esa continuidad. Pero hacemos todos los votos para que la podamos organizar el año que viene" resaltó el referente de la competencia de aguas abiertas más linda del mundo.

En cuanto a la posibilidad de alguna competencia tipo circuito con Santa Fe, Paraná y Rosario, Micocci dijo que "estábamos armando una conversación con la gente de Rosario y Paraná, para armar alguna expresión de aguas abiertas en noviembre de este año. Se está haciendo complicado por el recrudecimiento de la pandemia en la zona. De todos modos, seguimos conversando, pero tenemos muchos problemas con el tema del coronavirus. Están los protocolos sanitarios, el hecho de que, aunque sean nadadores argentinos, hay todo un tema cuando deban pasar de una provincia a la otra, y de ciudad a otra ciudad en una misma provincia, hay una exigencia de protocolo, aislamiento que generar una dificultad en la disciplina".