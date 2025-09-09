Uno Santa Fe | Ovación | tiro

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

La final provincial de Tiro con Arco definió a los dos deportistas que representarán a la provincia de Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2025 · 11:21hs
Clara Leeuw representarà a la provincia de Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita.

Clara Leeuw representarà a la provincia de Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita.

El pasado sábado, en el Playón Deportivo del Camping de Santo Tomé, se desarrolló la Final Provincial de tiro con arco de Santa Fe en Movimiento, con la organización del club Tiro con Arco santo Tomé y el apoyo de la Federación Santafesina de Tiro con Arco, la Municipalidad de Santo Tomé y la Secretaría de deportes de la Provincia.

Participaron los clubes Alis Sagitta de San Javier, Tiro con Arco Monte Vera, Tiro con Arco Cayastá, Club Sportivo Amenábar y Centro Cultural y Deportivo Esteban Echeverría de la Ciudad de Santa Fe, Tiro Federal Argentino de Rafaela, Tiro con arco Santo Tomé y Academia de Arquería Sociedad Rural de San Justo. La competencia fue supervisada por el Juez Nacional Jorge Cáceres.

Los dos representantes de la provincia en los Juegos Nacionales Evita

De esta competencia surgieron los dos representantes de la provincia de Santa Fe en la disciplina tiro con arco para los Juegos Nacionales Evita a disputarse del 29 de setiembre al 4 de Octubre en la ciudad de Mar del Plata. Los ganadores resultaron en categoría femenino Clara Leeuw, de Centro Cultural y Deportivo Esteban Echeverría, quién además es la última campeona nacional de los Evita 2024 y Joaquín Muchiutti de Academia de Arquería Sociedad Rural San Justo.

image
Joaqu&iacute;n Muchiutti representar&aacute; a la provincia de Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita que se desarrollar&aacute;n en Mar del Plata.

Joaquín Muchiutti representará a la provincia de Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita que se desarrollarán en Mar del Plata.

Por su parte, completaron el podio femenino Mía Isabel Arredondo de Amenábar y María Milagros Dandeu de Monte Vera. En tanto que para la categoría masculino compretaron el podio Fabrizio Carranza de Echeverría y Mateo Llodra de Rafaela.

En la categoría por equipos, los ganadores fueron María Milagros Dandeu de Tiro con Arco Monte Vera junto a Mateo Llodra de Tiro Federal Argentino de Rafaela. En segundo Lugar se ubicaron Clara Leeuw de Echeverría junto a Joaquín Muchiutti de San Justo, y en tercer lugar Morella Alemandi de San Justo junto a Tiagho Sandoval de Santo Tomé.

tiro arco Juegos
Noticias relacionadas
hernandez y spajic convocados a la preseleccion argentina u17

Hernández y Spajic convocados a la Preselección Argentina U17

AFoto: Gentileza/Martín Peregorgentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas.

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

matias osadczuk hizo su debut con la camiseta de crai ante ger

Matías Osadczuk hizo su debut con la camiseta de CRAI ante GER

jadar 2025: el remo ya se instalo en la laguna setubal

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Lo último

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Último Momento
Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Ovación
Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional