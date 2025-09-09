Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

La final provincial de Tiro con Arco definió a los dos deportistas que representarán a la provincia de Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita

El pasado sábado, en el Playón Deportivo del Camping de Santo Tomé, se desarrolló la Final Provincial de tiro con arco de Santa Fe en Movimiento, con la organización del club Tiro con Arco santo Tomé y el apoyo de la Federación Santafesina de Tiro con Arco, la Municipalidad de Santo Tomé y la Secretaría de deportes de la Provincia.

Participaron los clubes Alis Sagitta de San Javier, Tiro con Arco Monte Vera, Tiro con Arco Cayastá, Club Sportivo Amenábar y Centro Cultural y Deportivo Esteban Echeverría de la Ciudad de Santa Fe, Tiro Federal Argentino de Rafaela, Tiro con arco Santo Tomé y Academia de Arquería Sociedad Rural de San Justo. La competencia fue supervisada por el Juez Nacional Jorge Cáceres.

Los dos representantes de la provincia en los Juegos Nacionales Evita

De esta competencia surgieron los dos representantes de la provincia de Santa Fe en la disciplina tiro con arco para los Juegos Nacionales Evita a disputarse del 29 de setiembre al 4 de Octubre en la ciudad de Mar del Plata. Los ganadores resultaron en categoría femenino Clara Leeuw, de Centro Cultural y Deportivo Esteban Echeverría, quién además es la última campeona nacional de los Evita 2024 y Joaquín Muchiutti de Academia de Arquería Sociedad Rural San Justo.

image Joaquín Muchiutti representará a la provincia de Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita que se desarrollarán en Mar del Plata.

Por su parte, completaron el podio femenino Mía Isabel Arredondo de Amenábar y María Milagros Dandeu de Monte Vera. En tanto que para la categoría masculino compretaron el podio Fabrizio Carranza de Echeverría y Mateo Llodra de Rafaela.

En la categoría por equipos, los ganadores fueron María Milagros Dandeu de Tiro con Arco Monte Vera junto a Mateo Llodra de Tiro Federal Argentino de Rafaela. En segundo Lugar se ubicaron Clara Leeuw de Echeverría junto a Joaquín Muchiutti de San Justo, y en tercer lugar Morella Alemandi de San Justo junto a Tiagho Sandoval de Santo Tomé.