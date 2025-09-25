Uno Santa Fe | Ovación | Fluminense

Fluminense confirmó al argentino Luis Zubeldía como nuevo técnico

Fluminense oficializó la llegada de su nuevo director técnico, Luis Zubeldía, mediante una publicación de redes sociales

25 de septiembre 2025 · 17:53hs
Fluminense confirmó al argentino Luis Zubeldía como nuevo técnico

Fluminense este jueves por la tarde oficializó la llegada de su nuevo director técnico, Luis Zubeldía, mediante una publicación de redes sociales.

“Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de Fluminense. El argentino firma contrato con la tricolor hasta finales de 2026. Bienvenido”, manifestó el usuario verificado del Fluminense en la descripción de su posteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FluminenseFC/status/1971284350034715034&partner=&hide_thread=false

Según indico el elenco brasileño en su comunicado oficial, este viernes, el DT comenzará a trabajar con el plantel profesional. Un equipo golpeado por la dura derrota con Lanús, que derivó en eliminación de la Copa Sudamericana en los cuartos de final, aquella caída sentenció la renuncia del director técnico Renato Portaluppi.

Un DT argentino en Fluminense

Además, el entrenador santarroseño campeón de la Copa Sudamericana 2023 estará acompañado por los asistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar; y el preparador físico Lucas Vivas. Un cuerpo técnico que tendrá como objetivo concretar algún título internacional, para sumarlo a las vitrinas de la institución.

“El último club dirigido por el entrenador argentino fue São Paulo. El año pasado, llevó al equipo a los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores y la Copa de Brasil, y terminó sexto en el Campeonato Brasileño, asegurando un puesto directo en la Libertadores de este año”, reconoció Fluminense FC en el cierre de su comunicado.

Con la llegada de Zubeldía, Fluminense apuesta por un perfil experimentado y con proyección internacional, en busca de recomponer su rendimiento en la temporada y volver a posicionarse entre los protagonistas del fútbol sudamericano. La institución confía en que el nuevo cuerpo técnico aportará la jerarquía y estabilidad necesarias para cumplir con los objetivos deportivos trazados hasta 2026.

Fluminense Luis Zubeldía Renato Portaluppi
Noticias relacionadas
Lanús será local enfrentando a Platense.

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

cristian fabbiani, firme en newells: los contratos estan para cumplirse

Cristian Fabbiani, firme en Newell's: "Los contratos están para cumplirse"

la fifa presento las mascotas del mundial 2026

La FIFA presentó las mascotas del Mundial 2026

se presenta la copa santa fe de basquet en el hotel unl-ate

Se presenta la Copa Santa Fe de básquet en el Hotel UNL-ATE

Lo último

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Cristian Fabbiani, firme en Newells: Los contratos están para cumplirse

Cristian Fabbiani, firme en Newell's: "Los contratos están para cumplirse"

Agosto récord en vuelos: Santa Fe lidera la conectividad internacional sin pasar por Buenos Aires

Agosto récord en vuelos: Santa Fe lidera la conectividad internacional sin pasar por Buenos Aires

Último Momento
Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Cristian Fabbiani, firme en Newells: Los contratos están para cumplirse

Cristian Fabbiani, firme en Newell's: "Los contratos están para cumplirse"

Agosto récord en vuelos: Santa Fe lidera la conectividad internacional sin pasar por Buenos Aires

Agosto récord en vuelos: Santa Fe lidera la conectividad internacional sin pasar por Buenos Aires

Unión no pierde de vista los movimientos de Boca en torno a Zenón

Unión no pierde de vista los movimientos de Boca en torno a Zenón

La pobreza bajó en el Gran Santa Fe pero sigue siendo mayor que en Rosario y la media nacional: hay casi 35 mil indigentes

La pobreza bajó en el Gran Santa Fe pero sigue siendo mayor que en Rosario y la media nacional: hay casi 35 mil indigentes

Ovación
Moreyra: Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía

Moreyra: "Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía"

Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

Unión no pierde de vista los movimientos de Boca en torno a Zenón

Unión no pierde de vista los movimientos de Boca en torno a Zenón

Vignatti no será candidato a presidente de Colón y el elegido es Alonso

Vignatti no será candidato a presidente de Colón y el elegido es Alonso

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'