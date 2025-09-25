Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

En las instalaciones del CUEC, Unión presentó al plantel con el que competirá en la próxima Liga Nacional. Estuvo el presidente Luis Spahn

25 de septiembre 2025 · 20:00hs
Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Unión mostró oficialmente el equipo con el que afrontará una nueva temporada en la Liga Nacional de Básquet. El acto se llevó a cabo este jueves por la tarde en las instalaciones del CUEC de Santa Fe y contó con la presencia del presidente Luis Spahn, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas.

Durante la presentación, Spahn remarcó el crecimiento constante del básquet tatengue en los últimos años: “Vamos un peldaño para arriba todos los años con el básquet. Vamos evolucionando y queremos más”, expresó, dejando en claro la ambición de la institución de seguir consolidándose en la máxima categoría.

A su turno, Hugo Fessia, en representación del departamento de Básquet, dijo que "dejamos la vara alta el año pasado, tratamos de conformar un plantel de jerarquía, nos va a llevar a tener muchas alegrías este año. Le pedimos a todos que nos acompañen".

"Es la continuidad de un trabjo que se viene haciendo sostenido en el tiempo, hace 15 años jugábamos la sexta categoría, siempre dimos pasos deportivos adelante, después de 27 años ascendimos, se nos hizo cuesta arriba, sorteamos desafíos y la realidad nos encuentra jugando un certamen internacional. Ese esfuerzo tiene sus frutos", aportó el manager Hernán Tettamanti.

Unión presentó su plantel para la Liga Nacional.

En el mismo marco, se conoció la incorporación del pivote Cristian Scaramuzzino, quien se convirtió en la novena ficha mayor del plantel que competirá bajo la conducción técnica de Maximiliano Seigorman.

"Siento un enorme orgullo por representar a Unión, mucha gente hace un esfuerzo enorme, el staff, dirigentes que buscan poner al club bien arriba. El año pasado fuimos a Montevideo, este año a Brasil. Veo el club crecer en muchos aspectos. Es algo que genera un privilegio, tener al único equipo de la provincia. Queremos subir la vara", cerró el DT Seigorman.

Con el plantel definido y la motivación renovada, Unión encara la previa de la temporada con la ilusión de dar un paso más en la Liga Nacional y ratificar su crecimiento en la disciplina.

Unión viaja a Brasil

Esta presentación fue previo al viaje a Brasil, donde participará del Torneo Apertura, que contará con la presencia de 11 equipos locales. La competencia se desarrollará en el imponente Arena BRB Nilson Nelson, escenario donde los rojiblancos afrontarán un total de cuatro compromisos. El lunes 29, a las 14.45, debutará frente a Unifacisa y el martes 30, a las 12.15, se medirá con Brusque.

De acuerdo a la ubicación que consiga, luego enfrentará a un rival proveniente del Grupo B, en un cruce que servirá para definir posiciones y escalar en la tabla final antes de regresar a Santa Fe.

El gran objetivo de Unión está puesto en el estreno por la Liga Nacional, que será el 11 de octubre como visitante ante La Unión de Formosa, como siempre con la cobertura de unosantafe, marcando el inicio de un nuevo desafío en la máxima categoría del básquet argentino.

