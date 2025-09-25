Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

La Liga Profesional reveló cómo se jugarás las fechas 11 y 12 del Clausura, donde Unión recibirá a Aldosivi y visitará a Central Córdoba. Tomá nota

Matías Russo

Por Matías Russo

25 de septiembre 2025 · 17:35hs
UNO | José Busiemi

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de las próximas jornadas del Clausura y Unión ya sabe cómo se jugarán las fechas 11 y 12. Un detalle que el cuerpo técnico de Leonardo Madelón estaba esperando con atención para planificar los pasos a seguir.

En la fecha 11, el Tatengue recibirá a Aldosivi el viernes 3 de octubre, desde las 21.15. Posteriormente, en la fecha 12, el equipo viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba el viernes 10, a partir de las 16.45, en lo que será un nuevo desafío como visitante.

Con estas fechas confirmadas, el cuerpo técnico y el plantel pueden planificar los entrenamientos y la logística con precisión, mientras los hinchas ya comienzan a marcar los compromisos en el calendario.

Fecha 11

Viernes 3 de octubre

19.00 Tigre – Defensa y Justicia (Zona A)

21.15 Unión – Aldosivi (Zona A)

21.15 Argentinos – Central Córdoba (Zona A)

Sábado 4 de octubre

14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B)

16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B)

19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B)

19.00 Huracán – Banfield (Zona A)

21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B)

Domingo 5 de octubre

14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B)

16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A)

16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal)

19.00 Boca – Newell’s (Zona A)

21.15 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 6 de octubre

19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B)

21.00 Racing – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

Fecha 12

Viernes 10 de octubre

14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B)

16.15 Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A)

16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A)

18.30 Newell’s – Tigre (Zona A)

Sábado 11 de octubre

14.30 Barracas Central – Boca (Zona A)

16.45 Gimnasia – Talleres (Zona B)

19.00 Banfield – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A)

21.15 Vélez – Rosario Central (Zona A)

Domingo 12 de octubre

14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A)

16.45 Ind. Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal)

16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 River – Sarmiento (Zona B)

21.15 Independiente – Lanús (Zona B)

Lunes 13 de octubre

18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B)

Unión Clausura Liga Profesional
