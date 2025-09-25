Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión no pierde de vista los movimientos de Boca en torno a Zenón

En Boca ya piensan en una posible venta de Kevin Zenón a fin de año y tendrían apuntado al posible reemplazante. Unión sabe que su 20% tiene mucho peso

25 de septiembre 2025 · 18:17hs
El futuro de Kevin Zenón sigue bajo la lupa de Unión. El volante, que en el pasado mercado de pases había pedido ser transferido y por eso quedó relegado, ahora volvió a aparecer en la consideración de Miguel Russo en Boca, lo que reabre el interés a futuro.

El presidente rojiblanco, Luis Spahn, confirmó hace unas semanas que se había decidido ceder finalmente el 10% del pase del jugador (sobre el 20% que el club posee) para que Zenón pudiera ser transferido a CSKA de Moscú. De esa manera el Tate quedaba como socio económico para otra futura operación. Sin embargo, la propuesta fue desechada por el Xeneize, cuyo interés principal era quedarse con la totalidad del monto y no compartirlo.

Zenón vuelve a la consideración en Boca y Unión espera que se revalorice.

En Boca saben que la situación podría repetirse hacia fin de año, cuando se abran nuevas oportunidades de transferencia. Por eso, ya sigue alternativas en caso de que finalmente se vaya y Rodrigo Garro de Corinthians, aparece como uno de los apuntados.

En cuanto a lo económico, Unión mantiene la tranquilidad de que cuenta con un ahorro importante y que, eventualmente, alguien podría hacerse cargo de la cláusula de rescisión del correntino, aunque hasta el momento ningún club se acercó a los 15.000.000 de dólares.

El seguimiento de Zenón y la búsqueda de un posible sustituto reflejan la planificación del club, que intenta equilibrar la proyección deportiva con la oportunidad de obtener ingresos importantes por sus jugadores formados en casa.

Unión no pierde de vista los movimientos de Boca en torno a Zenón

