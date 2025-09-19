Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Entonado por su triunfo ante Fluminense en Copa Sudamericana, Lanús será local este viernes recibiendo a Platense

19 de septiembre 2025 · 08:55hs
Lanús será local enfrentando a Platense.

Lanús será local enfrentando a Platense.

Lanús y Platense jugarán desde las 21.15 en el Estadio Néstor Díaz Pérez, por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El Granate llega tras una victoria energizante, derrotó a Fluminense por la Copa, mientras que el Calamar quiere tres puntos que lo metan entre los ocho clasificados de la Zona B a la siguiente fase.

Cómo llegan Lanús y Platense al duelo por el Torneo Clausura

Lanús derrotó por 1-0 a Fluminense, en la ida de los cuartos de final de la Sudamericana, y revitalizó su rendimiento con una clara muestra de carácter. El equipo de Mauricio Pellegrino ya piensa en la vuelta de la serie copera, pero enfrentará a Platense con la ilusión de lograr un triunfo que le de tranquilidad y consolide su status de clasificado a la siguiente fase de la Liga Profesional.

En el plano local, viene de ser eliminado en la Copa Argentina cayendo por 1-0 con Argentinos Junior en cuartos de final, y de derrotar por 1-0 a Independiente Rivadavia en el Néstor Díaz Pérez.

Por su parte, Platense necesita un triunfo que lo meta en la pelea por clasificar a la siguiente fase, hoy está quedando afuera por diferencia de goles. Tras la postergación del partido ante Independiente, el Calamar cayó por 3-1 con Godoy Cruz en Vicente López, pero se recuperó con un triunfo por 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Lanús Platense Fluminense
Noticias relacionadas
Franco Colapinto afirmó que fue un día complicado para los Alpine.

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Por la3ª fecha del Clausura Griselda Weimer, Santa Fe FC recibirá en el predio liguista a Belgrano de Coronda.

Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Vélez visitará a San Martín de San Juan.

Con un equipo alternativo, Vélez jugará ante San Martín de San Juan

Racing visita este viernes a Huracán.

Con la cabeza en la Libertadores, Racing visita a Huracán

Lo último

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Último Momento
Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ovación
Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná