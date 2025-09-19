Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Entonado por su triunfo ante Fluminense en Copa Sudamericana, Lanús será local este viernes recibiendo a Platense

Lanús y Platense jugarán desde las 21.15 en el Estadio Néstor Díaz Pérez, por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El Granate llega tras una victoria energizante, derrotó a Fluminense por la Copa, mientras que el Calamar quiere tres puntos que lo metan entre los ocho clasificados de la Zona B a la siguiente fase.

Lanús derrotó por 1-0 a Fluminense, en la ida de los cuartos de final de la Sudamericana, y revitalizó su rendimiento con una clara muestra de carácter. El equipo de Mauricio Pellegrino ya piensa en la vuelta de la serie copera, pero enfrentará a Platense con la ilusión de lograr un triunfo que le de tranquilidad y consolide su status de clasificado a la siguiente fase de la Liga Profesional.

En el plano local, viene de ser eliminado en la Copa Argentina cayendo por 1-0 con Argentinos Junior en cuartos de final, y de derrotar por 1-0 a Independiente Rivadavia en el Néstor Díaz Pérez.

Por su parte, Platense necesita un triunfo que lo meta en la pelea por clasificar a la siguiente fase, hoy está quedando afuera por diferencia de goles. Tras la postergación del partido ante Independiente, el Calamar cayó por 3-1 con Godoy Cruz en Vicente López, pero se recuperó con un triunfo por 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium