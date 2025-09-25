Moreyra: "Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía"

El volante Stéfano Moreyra habló de su grato presente en Instituto y de la triste manera en la que tuvo que irse de Colón. "No me fui bien", admitió

El volante Stéfano Moreyra , actualmente juega en Instituto , recordó su paso por Colón y no ocultó que su salida no fue sencilla, en charla con el espacio Mundo Gloria a través de La Voz del Interior de Córdoba. Una charla a pura sinceridad y explicando cosas que no se sabían.

“No me fui bien de Colón. Fue descendiendo y no fue fácil para mí. Colón era mi casa, porque estuve varios años y fue el que me abrió las puertas para mostrarme”, expresó el mediocampista, haciendo un repaso de su vínculo afectivo con el Sabalero. Un jugador que estuvo a punto de irse a Brown de Puerto Madryn y se quedó por pedido de Pipo Gorosito, que lo impulsó en Primera División. Lamentablemente no se logró el cometido de mantener la categoría en 2023.

Moreyra, sin vueltas por su final de ciclo en Colón

Sobre su llegada a Instituto, Moreyra confesó que los primeros meses fueron complicados. “Después pasé acá a Instituto y los primeros meses me costaron, porque no me sentía bien. Pero sabía que el momento bueno me iba a llegar y acá estamos, trabajando”, aseguró dejando en claro que con paciencia y esfuerzo pudo adaptarse a su nuevo club.

Stéfano Moreyra 1.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Además, reveló detalles de la difícil situación económica que atravesaba en su etapa final en el Sabalero: “De Colón me vengo libre directamente. No me pagaban, no tenía sueldo ni nada. Me bancaba mi representante, que se portó muy bien conmigo. Me sacó de la pensión y me pagaba el alquiler del departamento y la mercadería. Me ayudó un montón. Fue así como firmé mi primer contrato acá en Instituto y renové hasta diciembre”, comentó.